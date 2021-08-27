مصطفى قمر يضع اللمسات النهائية على «ضحكتك موصوفة» وطرحها خلال أيام

انتهى الفنان مصطفى قمر من تسجيل أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "ضحكتك موصوفة" ويعكف على وضع اللمسات النهائية استعدادا لطرحها عبر قناته الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة.

أغنية ضحكتك موصوفة تتميز بطابع إيقاعي شرقي من ألحان محمد يحيى، كما يستعد مصطفى قمر خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية اخرى بعنوان أنا ألحان جوليو، وأخرى بعنوان وجع الفراق، وهي أغنية تميل لطابع درامي رومانسي.

وكان آخر ألبوم غنائي قدمه لمن يهمه الأمر 2 الذي قدم فيه تجارب غنائية وموسيقية مختلفة مثل “دقي عودك” وغيرها والتي لاقت إعجابا من جمهور قمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، احتفل مصطفى قمر بزفاف ابنه إياد، خلال الفترة الماضية بحضور عدد كبير من نجوم الفن، جاء في مقدمتهم الفنان إيهاب توفيق، وآخرين الذين قدموا باقة من أغاني التسعينات التي أعادت إلى الأذهان نوستالجيا الموسيقى التي بدأت وقتها وكان لها طابع فريد.

وشهد العام الجاري عودة الفنان مصطفى قمر بمسلسل "فارس بلا جواز" بعد فترة غياب وصلت إلى 11 عاما منذ أن قدم الفيلم السينمائي "فين قلبي" في عام 2017 مع كل من الفنانة يسرا اللوزي وشيري عادل وحقق وقتها نجاحا كبيرا، حيث كانت مشاركاته التمثيلية خلال السنوات الماضية بظهوره كضيف شرف في عدد من الأعمال الفنية، ولكنه لم يقدم عملًا كاملًا من بطولته، كما شهد المسلسل عددًا من الأغنيات بصوته ضمن أحداث العمل.

مسلسل "فارس بلا جواز" من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام، ويقوم ببطولته مصطفى قمر وطارق عبدالعزيز، وطارق الإبياري، ومحمد ثروت، وسليمان عيد، بجانب نخبة من النجوم كضيوف شرف، منهم صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، ومن النجمات بشرى، داليا البحيري، هيدي كرم، ويزو، هنادي مهنا، وعايشة عثمان، وحقق المسلسل نجاح جماهيري كبير خلال عرضه بموسم رمضان الماضي.