بعد توديعه دورة طوكيو.. أول تعليق من اللاعب إبراهيم حمدتو

ودع اللاعب إبراهيم حمدتو، لاعب منتخب مصر في تنس الطاولة، المنافسات في الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وخيّم الحزن على روّاد السوشيال ميديا وجميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “فيسبوك”.



وخسر حمدتو مباراته الثانية 0-3 أمام تشاو تشين بطل الصين ليفقد فرصة التأهل من دور المجموعات.

ويعتبر الأسطورة حمدتو هو اللاعب الوحيد في العالم الذي يلعب تنس الطاولة دون ذراعين، وهو الأمر الذي أثار إعجاب ودهشة الجميع المتواجدين في طوكيو 2020 سواء كانوا لاعبين، أو مصورين، كما أن اليابان البلد المستضيف قررت وضعه كـ"انيمشن" في العرض الخاص بالبطولة.



وفي أول تعليق للاعب إبراهيم حمدتو، بعد توديعه بارالمبياد طوكيو، أعرب عن بالغ حزنه لخروجه دون تحقيق ميدالية في البطولة، وهو الأمر الذي لم يتوقع حدوثه، أو كان في الحسبان نهائيًا.

وتابع حمدتو، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "الف الف شكر للناس أصحاب الأصل الطيب، اللي شجعوني وكان سند ودعم ليا، الف شكر".

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة، هى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.

يجدر الإشارة إلى أن اللاعب إبراهيم حمدتو أنشأ الجمعية التي انشاها اللاعب إبراهيم حمدتو، لتقديم العديد من المساعدات لذوي الإعاقة من أعضائها، حيث قامت بتوزيع أكثر من أربعين كرسيا متحركا وكرسيا كهربائيا منذ إشهارها، كما ساعدت عددا من الأسر الفقيرة بتوزيع ملابس وأدوات مكتبية في بداية العام الدراسي، إضافة لتوفير احتياجات رمضان للأسر المحتاجة بجانب تنظيم رحلات وبرامج ترفيهية لأعضاء الجمعية.