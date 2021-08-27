السودان يدعو بنجلاديش للمساهمة فى بعثة «يونيسفا» بدلا عن إثيوبيا

دعا السودان بنجلاديش، إلى المساهمة في بعثة الأمم المتحدة في منطقة آبيي (بين السودان وجنوب السودان) "يونيسفا"، ضمن القوات البديلة عن القوات الإثيوبية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم الجمعة، أن تلك الدعوة أتت خلال لقاء جمع وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، مع خلال أبو الكلام عبد المؤمن، وزير خارجية جمهورية بنجلاديش الشعبية، في جوبا، على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك إلى جنوب السودان، في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشادت المهدي، بجهود بنجلاديش في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام خلال ثلاثة عقود من الخدمة والتضحية.

وأعربت عن أملها في نقل التجربة والحصول على فرص تدريب بأكاديميتها في مجال حفظ السلام خاصة بعد طلب الأمم المتحدة من السودان المشاركة في بعثات حفظ السلام كأحد البلدان التي تعمل على الاستقرار الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى تجارب بنجلاديش الناجحة في عمليات التنمية وتمويل الفقراء.

وجددت الوزيرة حرص السودان على التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب.

كما أطلعت وزير خارجية بنجلاديش على الجهود التي يبذلها السودان في حفظ السلام والاستقرار في المنطقة، وحرصه على إنفاذ الاتفاقية المنشطة في جنوب السودان كضامن لها، وجددت موقف السودان في إيجاد صيغة اتفاق ملزم حول سد النهضة بما يحفظ حقوق كل الأطراف.

من جانبه، عبر وزير خارجية بنجلاديش عن ثقته في السودان وإمكاناته الحقيقية للإسهام في فض النزاعات وحفظ السلام في المحيطين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى العلاقات الثنائية بين البلدين التي تجعلهما في تنسيق مستمر في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد حرص بلاده على احتواء النزاعات بالحوار والتعاون بين الأطراف كافة، وأن بنجلاديش لديها تجربة في عمليات حفظ السلام وعلى استعداد لمشاركة السودان هذه التجربة والاستفادة المتبادلة.