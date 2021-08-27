الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شكرى يدعو نظيريه الجزائرى والمغربى إلى الحوار لحل الأزمة الأخيرة

سامح شكري
سامح شكري

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، اتصالين هاتفيين، بكل من وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، وناصر بوريطة وزير خارجية المملكة المغربية.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ إن شكري تطرق خلال الاتصالين الهاتفيين إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل الدفع قُدما بتجاوز تلك الظروف، فضلًا عن ضرورة العمل على إعلاء الحلول الدبلوماسية والحوار إزاء تحريك المسائل العالقة بينهما، بما يصب في صالح تعزيز العمل العربي المُشترك، والذي تضطلع فيه الدولتان الشقيقتان بدور محوري في آلياته المختلفة.

شكرى الجزائر المغرب

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