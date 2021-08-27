شكرى يدعو نظيريه الجزائرى والمغربى إلى الحوار لحل الأزمة الأخيرة

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، اتصالين هاتفيين، بكل من وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، وناصر بوريطة وزير خارجية المملكة المغربية.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ إن شكري تطرق خلال الاتصالين الهاتفيين إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل الدفع قُدما بتجاوز تلك الظروف، فضلًا عن ضرورة العمل على إعلاء الحلول الدبلوماسية والحوار إزاء تحريك المسائل العالقة بينهما، بما يصب في صالح تعزيز العمل العربي المُشترك، والذي تضطلع فيه الدولتان الشقيقتان بدور محوري في آلياته المختلفة.