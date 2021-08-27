أذربيجان تسجل 4203 إصابات بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الجمعة، استمرار ارتفاع إصابات فيروس كورونا في البلاد، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 4203 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 409 آلاف و 745 مُصابًا.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و469 حالة وفاة عقب تسجيل 35 وفاة جديدة على مدار أمس.

وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 354 ألفًا و864 شخصًا فور تسجيل 1724 حالة تعافي جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يُشار إلى أن أذربيجان أجرت على مدار أمس 16 ألفًا و 135 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين و 395 ألفًا و 464 اختبارا منذ بدء تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.