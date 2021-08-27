برلماني بالمنوفية: نسعى لحل أزمة التأمين الصحي بشبين الكوم بإنشاء مجمع طبي جديد

تقدم النائب هاني خضر عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بطلب رسمي للدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي لحل أزمة الازدحام الشديد في عيادات التأمين الصحي بشبين الكوم بالمنوفية.



وأكد النائب هانى خضر في بيان صحفي، أن عيادات التأمين الصحى بشبين الكوم تعاني من الازدحام ومؤجرة وغير مؤهلة تماما لتقديم الخدمات الصحية حيث إنها لا يوجد بها لجان ومراكز تخصصية مثل لجان ومراكز القلب والكبد والأورام والروماتيزم وحقن العين و أمراض الدم وغيرها، ويتعدى إيجار العيادات الشهرى أكثر من 60 ألف جنيه.

وأوضح النائب أنه يوجد قطعة أرض مساحتها كبيرة وموقعها متميز فى نطاق محافظة المنوفية من أملاك الدولة تصلح لإنشاء مستشفى ومجمع عيادات طبية وبعد موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحي على بناء المستشفى.



وتقدم النائب بطلب إلى اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفيه للموافقة على تخصيص واستغلال قطعة الأرض لإنشاء مجمع طبى لمنع التزاحم ولتوفير كافة الخدمات فيها خاصة بعد موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحى على إنشاء وبناء المستشفى ومجمع العيادات لخدمة أهالي محافظة المنوفية ومركز وبندر شبين الكوم على الأرض المملوكة للدولة بمدينة شبين الكوم وقد وافق محافظ المنوفية مبدئيا على تخصيص الأرض لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي.