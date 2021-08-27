الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

برلماني بالمنوفية: نسعى لحل أزمة التأمين الصحي بشبين الكوم بإنشاء مجمع طبي جديد

محافظ المنوفيه
محافظ المنوفيه

تقدم النائب هاني خضر عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بطلب رسمي للدكتور  محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي لحل أزمة الازدحام الشديد في عيادات التأمين الصحي بشبين الكوم بالمنوفية.
 

وأكد النائب هانى خضر في بيان صحفي، أن عيادات التأمين  الصحى بشبين الكوم تعاني من الازدحام ومؤجرة وغير مؤهلة تماما لتقديم الخدمات الصحية حيث إنها لا يوجد بها لجان ومراكز تخصصية مثل لجان ومراكز القلب والكبد والأورام والروماتيزم  وحقن العين و أمراض الدم وغيرها، ويتعدى إيجار العيادات الشهرى أكثر من 60 ألف جنيه.

وأوضح النائب أنه يوجد قطعة أرض مساحتها  كبيرة وموقعها متميز فى نطاق محافظة المنوفية من أملاك الدولة  تصلح لإنشاء مستشفى ومجمع عيادات طبية وبعد موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحي على بناء المستشفى.


وتقدم النائب بطلب إلى اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفيه للموافقة على تخصيص واستغلال قطعة الأرض  لإنشاء مجمع طبى  لمنع التزاحم  ولتوفير  كافة الخدمات فيها خاصة بعد موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحى على إنشاء وبناء المستشفى ومجمع العيادات لخدمة أهالي محافظة المنوفية ومركز وبندر شبين الكوم  على الأرض المملوكة  للدولة بمدينة شبين الكوم وقد وافق محافظ المنوفية مبدئيا على تخصيص الأرض لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

تشييع جثمان الإعلامى حمدى الكنيسى من مسجد الحصرى بأكتوبر غدا

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

«الدستور» تكشف خطة تكوين جيل من «الدعاة المستنيرين»

«المحامي المتحرش».. الباز يكشف التاريخ الأسود لـ«صانع الفتنة» أحمد مهران

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

صور

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

عزاء والدة أحمد حسن

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة حاسمة.. ملفات ساخنة على أجندة بينيت فى واشنطن

سارة شريف تكتب: ورطة الانسحاب

عملية السلام وإيران.. بيان مشترك لبينيت وبايدن من البيت الأبيض