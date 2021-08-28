السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

8 خدمات تقدمها مراكز الخدمات النموذجية المتطورة للمواطنين تعرف عليها

البطاقات التموينية
البطاقات التموينية

تستمر  وزارة التموين والتجارة الداخلية  في تنفيذ مشروعات مراكز الخدمات النموذجية المتطورة بالتنسيق مع الإنتاج الحربي ووزارة الاتصالات والمعلومات أبرزها تحويل مكاتب التموين إلي مراكز خدمات نموذجية متطورة أشبه بالمعاملات البنكية والتي أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية حيث تتميز  ب8 خدمات  تشمل الآتي.

 

أولا: المركز المتطور الواحد يشمل مابين ٥شباك إلى ٨ شباك لتستقبل الجمهور من المواطنين طالبي الخدمة التموينية التي تقتصر عليهم والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة .

 

ثانيا: هذه الخدمة للمستفيدين من أصحاب البطاقات أو استخراج البطاقات لهم ولا تشمل الخدمة للتجار أو البقاليين أو أصحاب المخابز .

 

ثالثا: التعامل مع هذه المراكز للحصول على الخدمة بشكل يليق بالمواطنين والجمهور  في وقت قياسي لا يتجاوز ال٥ دقائق إلى ١٥دقيقة وسرعة أداء المعاملات اليومية لإنجاز الخدمات.

 

 رابعا: تفعيل الخدمة تنعكس إيجابيا على عدم تراكم الطلبات المقدمة من المواطنين وسرعة إنجازها في المركز المزود بالإنترنت فائق السرعة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

خامسا: تقديم مساحة مناسبة تصل إلى نسبة ٦٠٪ من إجمالي المساحة كمكان ملائم للمواطنين لاستقبالهم فضلا تخصيص نسبة ٤٠٪ من مساحة المركز كمكان ملائم للموظفين بالإضافة إلي وجود كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

سادسا: يتم الاستعانة بأبرز العناصر التي تقوم بأداء الخدمة الجيدة وحسن المعاملة للجمهور وتدريب الموظفين والعاملين على مستوي مديريات التموين  والإدارات التموينية المتعددة وتاهيلهم للعمل فى المراكز التموينية المتطورة على مستوى المحافظات والاستعانة بشباب الخريجين من مؤدي الخدمة العامة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ليحصل علي مكافأة شهرية تصل نحو ٧٢٠جنيها .

 

 سابعا: المراكز المتطورة التي يتم تشغيلها لاستقبال المواطنين وفقا للتكنولوجيا الحديثة هي أشبه بنظام البنوك في التعاملات مع العملاء ليحصل المواطن على رقم يحدد دوره في أماكن جاهزة ومعدة للاستقبال المواطنين ومكيفة ومزودة بجميع الاتصالات بالإنترنت.

 

ثامنا يتم تسليم المديريات مراكز الخدمة المتطورة بكافة التجهيزات بشرط تكون مزودة بأجهزة حاسب الآلى وتوفير استراحات للمواطنين وتوفير كافة الخدمات من أجل العمل على راحة طالبى الخدمة وتيسير الاجراءات للمواطنين.

المراكز التموينية المتطورة معاملات اتصالات وتكنولوجيا المعلومات التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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