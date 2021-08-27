السيسى يشكر ميركل: أحدثت تحولا نوعيا فى الشراكة بين مصر وألمانيا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خالص التقدير والشكر للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على تعاونها وجهودها خلال توليها المسؤولية مما أحدث تحولًا نوعيًا فى الشراكة بين مصر وألمانيا على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأعرب الرئيس السيسى، خلال كلمته فى قمة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا، اليوم الجمعة، خالص تمنياته لها بالتوفيق والسداد فى جميع خطواتها ومشروعاتها المستقبلية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسى اليوم عبر الفيديو كونفرانس فى القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتى تنظمها ألمانيا سنوياً بمشاركة ميركل، مع لفيف من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشركاء بالمبادرة.



صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

