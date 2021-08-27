الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

«تجارب إبداعية في أدب الأطفال» بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب.. غداً

معرض الإسكندرية الدولي
معرض الإسكندرية الدولي للكتاب.

تقيم مكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور مصطفى الفقى غدا السبت 12 ظهرا ندوة ضمن فعاليات معرض الإسكندرية الدولى السادس عشر للكتاب بعنوان "تجارب إبداعية في أدب الأطفال"، يشارك فيها كل من الشاعر وكاتب الأطفال عبده الزراع ،والكاتب والناقد الأدبى مصطفى غنايم، وتديرها الكاتبة إيمان الشيمى مدير مكتبة الطفل بمكتبة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن، افتتح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، الدورة السادسة عشرة من معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، يوم الإثنين الموافق 16 أغسطس، والمستمر  إلى 30 أغسطس الجاري.

شريف محافظ الإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية للكتاب، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وممثل الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والأستاذ سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والأستاذ محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.

وقال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن معرض الكتاب هو نافذة من النوافذ التي تطل بها المكتبة على المجتمع الثقافي، وأنه يشهد إقبال كبير من جميع الفئات العمرية لمتابعة كل جديد تقدمه دور النشر، مضيفًا أن المكتبة تعتبر المعرض عُرس سنوي وتقليد استمر لسنوات وسوف يستمر لسنوات قادمة.

وأوضح أن المكتبة فضلت تنظيم المعرض وفقًا للحد الأدنى المتاح لعدد الحضور بدلاً من توقفه بسبب انتشار جائحة كورونا، أسوة بما فعلته الهيئة المصرية العامة للكتاب التي حرصت على تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب في ظل الجائحة وفق إجراءات احترازية.

ومن جانبه، وجه محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التحية إلى الدكتور مصطفى الفقي، وإدارة المكتبة على الجهد المبذول من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية، مشيرًا إلى الإقبال الكبير من الشباب لحضور فعاليات المعرض والذي يذكر بأهمية الكتاب، داعيًا الشباب إلى قراءة الكتب والاستمتاع بها بدلاً من الكتب الإلكترونية.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية للكتاب، إن معرض المكتبة من أهم بؤر التعاون بين المكتبة والدولة المصرية التي باتت تهتم بالكتاب كونه ركن أساسي في الثقافة، لكسر حاجز مقولة "الشعب لا يقرأ"، مشيرًا إلى تقرير نشرته جريدة "الاندبندنت" حول القرائية وجاءت مصر في المركز الخامس على مستوى العالم، بمعدل قراءة 750 مليون ساعة كل أسبوع. 

وأكد أن مكتبة الإسكندرية هي المؤسسة الدولية الأهم في مصر التي تهتم بالثقافة، ويعد معرضها من أهم الجهات التي تبث هذه الروح في الشباب، حتى أصبح الحدث الثقافي الأهم في الإسكندرية، مشيدًا باستمراره لسنوات طويلة، متمنيًا أن يتحول إلى معرض دولي.

مصطفى الفقي معرض الإسكندرية الدولى السادس عشر للكتاب تجارب إبداعية فى أدب الأطفال مصطفى غنايم إيمان الشيمى عبده الزراع

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وائل لطفي

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