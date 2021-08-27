الأمن يحل لغز مقتل سائق بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية بوفاة (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم) إثر إصابته بعيار نارى أمام أحد مصانع الصلب بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلًا عصابيًا مكونًا من (4 أشخاص- مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية).

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لمرورهم بضائقة مالية، وقرروا بتوجه أحدهم بسيارته "ملاكى" للطريق المشار إليه ومن خلفه آخر بسيارته "نصف نقل" وبرفقته باقى المتهمين، ولدى مشاهدتهم سيارة المجنى عليه مُحملة بكمية من الحديد والخردة ، قاموا بتتبعها حتى وصلت بالقرب من مكان العثور، وقام أحدهم بالنزول من السيارة واستيقاف المجنى عليه بادعاء الركوب برفقته لتوصيله لبوابة المصنع وبحوزته السلاح النارى.

وقام آخر بقطع الطريق بسيارته أمام المجنى عليه، وقام أحدهم بإجباره على النزول من السيارة وعقب رفضه ذلك أطلق تجاهه عيارًا ناريًا محدثًا إصابته التى أودت بحياته ولاذوا بالهرب، وأرشدوا عن السلاح المستخدم "بندقية خرطوش "وطلقة من ذات العيار والسيارتين المستخدمتين.