الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يحل لغز مقتل سائق بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

الأمن
الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية بوفاة (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم) إثر إصابته بعيار نارى أمام أحد مصانع الصلب بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلًا عصابيًا مكونًا من (4 أشخاص- مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية).

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لمرورهم بضائقة مالية، وقرروا بتوجه أحدهم بسيارته "ملاكى" للطريق المشار إليه ومن خلفه آخر بسيارته "نصف نقل" وبرفقته باقى المتهمين، ولدى مشاهدتهم سيارة المجنى عليه مُحملة بكمية من الحديد والخردة ، قاموا بتتبعها حتى وصلت بالقرب من مكان العثور، وقام أحدهم بالنزول من السيارة واستيقاف المجنى عليه بادعاء الركوب برفقته لتوصيله لبوابة المصنع وبحوزته السلاح النارى.

وقام آخر بقطع الطريق بسيارته أمام المجنى عليه، وقام أحدهم بإجباره على النزول من السيارة وعقب رفضه ذلك أطلق تجاهه عيارًا ناريًا محدثًا إصابته التى أودت بحياته ولاذوا بالهرب، وأرشدوا عن السلاح المستخدم "بندقية خرطوش "وطلقة من ذات العيار والسيارتين المستخدمتين.

الأجهزة الأمنية قسم شرطة أول العاشر من رمضان امن الشرقية الفيوم يار نارى

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

تشييع جثمان الإعلامى حمدى الكنيسى من مسجد الحصرى بأكتوبر غدا

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

أتوبيس الزمالك يصل استاد مباراة البنك الأهلى دون شيكابالا.. تعرف على السر

أمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس خلال الـ48 ساعة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

صور

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

عزاء والدة أحمد حسن

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة حاسمة.. ملفات ساخنة على أجندة بينيت فى واشنطن

سارة شريف تكتب: ورطة الانسحاب

عملية السلام وإيران.. بيان مشترك لبينيت وبايدن من البيت الأبيض