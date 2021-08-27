الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: نصف مليون عامل بالتعليم سجلوا بياناتهم لتلقى لقاح كورونا

تطعيم لقاح كورونا
تطعيم لقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة، عن أن نصف مليون عامل بوزارة التربية والتعليم سجلوا بياناتهم لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إنه تم إدراج وظيفة جديدة "سيكشن" في موقع وزارة الصحة للتسجيل في منظومة اللقاحات تحت اسم "العاملين في وزارة التربية والتعليم"، وكل المطلوب من العاملين في هذا القطاع اختيار الوظيفة على هذا النحو، وستكون لهم الأولوية في التطعيم، لأن هناك وقتًا محددًا لتطعيمهم قبل بداية العام الدراسي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة "dmc": "تم بالتنسيق تحديد أعداد العاملين بقطاع التعليم، وأدعو كل العاملين في هذا القطاع بالإسراع في التسجيل حتى بنهاية شهر أغسطس يتم الانتهاء من تسجيل كل العاملين، وما تم تسجيله حتى الآن سجل ما يقرب من نصف مليون عامل بوزارة التربية والتعليم". 

وقال: "اللقاح أصبح يُصنع في مصر، وننتج مئات الآلاف يوميًا، وهو ما يساعدنا في تلقيح كل تلك الأعداد بشكل سريع ومنتظم، ويمكن للعامل بقطاع التعليم استصدار شهادة تطعيم مؤمنة، بالإضافة إلى وجود موبايل أبليكشن يتم من خلاله إظهار بيانات التطعيم، ويتم العمل على هذا الأمر الآن لتسهيل الإجراءات".

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