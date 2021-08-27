الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف تساعد التمارين في مكافحة «الدماغ الكيميائي» لمرضى سرطان الثدي؟

التمارين الرياضية
التمارين الرياضية

يعتبر سرطان الثدي من الأمراض التي تؤثر على النساء فهو الخطر الأكبر الذي تخشاه البعض.

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن التمارين المنتظمة قد تكون وصفة قوية لمرضى سرطان الثدي الذين يعانون من مشكلة "الدماغ الكيميائي"، وفقًا لما ذكره موقع "drugs" الطبي.

ويشير مصطلح "الدماغ الكيميائي" إلى مشاكل التفكير والذاكرة التي غالبًا ما يعاني منها المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي.

وقالت إليزابيث ساليرنو، مؤلفة الدراسة، والأستاذة المساعدة للجراحة في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس ، إنه  يعاني بعض مرضى السرطان من هفوات في الذاكرة أو صعوبة في التركيز أو صعوبة في العثور على الكلمة الصحيحة لإنهاء الجملة.

وفي الدراسة ، حلل فريق ساليرنو بيانات من 580 مريضًا بسرطان الثدي في الولايات المتحدة ومجموعة مراقبة مؤلفة من 363 مريضًا غير مصاب بالسرطان.

 

التمارين الرياضية علاج فعال لمرضى سرطان الثدي

 

وقبل العلاج الكيميائي التزم 33٪ من مرضى السرطان بالإرشادات الطبية التي تتطلب 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل إلى القوي أسبوعيًا.

وخلال العلاج الكيماوي ، انخفض ذلك إلى 21٪ ، ثم ارتفع إلى 37٪ بعد ستة أشهر من العلاج، حيث كانت المعدلات في المجموعة الضابطة حوالي 40٪ في جميع النقاط الزمنية الثلاث.

وقام الباحثون أيضًا بتقييم أربعة أنواع من المهارات العقلية، حيث تفوق مرضى السرطان الذين حصلوا على المستويات الموصى بها من التمارين قبل وبعد العلاج الكيماوي على أولئك الذين لم يلتزموا بالإرشادات.

وكان لدى أولئك في المجموعة الضابطة نتائج مماثلة في التقييمات العقلية ، بغض النظر عن عاداتهم في ممارسة الرياضة.

بشكل ملحوظ، كانت نتائج اختبارات الذاكرة والانتباه بين مرضى سرطان الثدي الذين استوفوا إرشادات النشاط قبل العلاج الكيميائي مماثلة لتلك الخاصة بأفراد المجموعة الضابطة.

ومع ذلك، فإن مرضى السرطان النشطين ما زالوا يلاحظون انخفاضًا كبيرًا في مهارات التفكير ، خاصة أثناء العلاج الكيميائي.

سرطان الثدي مرضى سرطان الثدي العلاج الكيماوى التمارين الرياضية السرطان

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وائل لطفي

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