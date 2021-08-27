الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للإناث فوق 25 سنة.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بشركة ملابس ببركة السبع

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الملابس الجاهزة ببركة السبع، وذلك براتب يصل إلى 1200 جنيه، على ألا يقل عمر المتقدمات لتلك الوظائف عن 25 سنة.


وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عاملة تشغيل ماكينة، عاملة تعبئة، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلة على مؤهل متوسط، وذلك براتب 1200 جنيه.

كما تحتاج الشركة، عاملة خدمات، ويحدد  الراتب بحسب المقابلة.

وعلى مَن ترغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01001024459، والتواصل مع المدير المسئول محمد عصام، أو التوجه لمقر الشركة في بركة السبع شرق.


يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي  www.manpower.gov.eg  "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتتوافر بتلك النشرة، نحو 1325 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 3750 جنيهًا في بعض المهن، وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 46 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهر سبتمبر. 

وتتضمن المحافظات المتاحة بها وظائف النشرة الوظيفية لهذا الشهر، القاهرة، الدقهلية، السويس، دمياط، البحيرة، أسيوط، المنيا، الإسماعيلية، المنوفية، أسوان، الوادي الجديد، وقنا، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من نشرة شهر أغسطس الماضي، وعددها 606 فرص عمل.

وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريًا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.

القوى العاملة النشرة الوظيفية ذوي الهمم والعزيمة وظائف فرص عمل شركات الملابس الجاهزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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