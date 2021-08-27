تشييع جثمان الإعلامى حمدى الكنيسى من مسجد الحصرى بأكتوبر غدا

يشيع غدا السبت بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، جثمان الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي.

وتوفي الإذاعي الكبير حمدي الكنيسي اليوم الجمعة، عن عمر ناهز ٨٠ عاما.

حمدي الكنيسي هو هرم الإذاعة المصرية وأحد أبرز علاماتها طوال تاريخها الحافل، ابن قرية شبرا النملة التابعة إلى مركز طنطا، من مواليد مارس ١٩٤١، حصل على الليسانس في تخصص اللغة الإنجليزية عام 1961، في جامعة القاهرة.

سافر حمدي الكنيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية و درس تخصص الترجمة الفورية في الجامعة الأمريكية عام 1966.

بدأ مسيرته المهنية الحافلة عام 1962، حيث عمل في البداية في مجال التعليم، ثم قام بتدريس الثانوية في تخصص اللغة الإنجليزية.

يعد الكنيسي والأستاذ الكبير جمال الغيطاني من أشهر المراسلين الحربيين في تاريخ مصر، عمل الكنيسي في البداية مع إذاعة البرنامج العام، كقارئ نشرة إخبارية، وبعدها انتقل للعمل في مراقبة البرامج الثقافية.

انتقل الكنيسي للعمل في إذاعة صوت العرب، حيث تم تعيينه في منصب مراقب للبرامج الثقافية فيها، وصعد فيها حتى أصبح رئيس الشبكة.

في عام 1988 انتقل للعمل في إذاعة الشباب والرياضة، وتولى منصب المدير العام لها ، ثم تولى منصب رئيس مجلس الإدارة بمجلة الإذاعة والتلفزيون.

قدم الكنيسي نخبة من أشهر البرامج الإذاعية مثل يوميات مراسل حربي، المجلة الثقافية، برنامج قصاقيص، برنامج صوت المعركة، برنامج تليفون وميكروفون و200 مليون.

تعتبر تغطيته لأحداث حرب أكتوبر المجيدة أبرز محطاته مع العمل الإعلامي.

وكانت قد نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسى، الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي والذي توفي اليوم‎.

وتتقدم «المتحدة للخدمات الإعلامية» والعاملون في قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الناقد السينمائي الأمير أباظة أعلن خبر وفاة «الكنيسي» عبر صفحته على موقع «فيس بوك» منذ قليل، وكتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى، صديقي وأبي الثاني الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، والدفنه غدا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجَّه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، إثر إصابته بأزمة صحية، وذلك وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قبل وفاته قبل قليل.