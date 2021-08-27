التصريح بدفن جثة شاب غرق أثناء عبور المعدية فى إمبابة

صرحت النيابة العامة بدفن جثة شاب غرق في النيل، لعدم وجود شبهة جنائية. تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بعدما سقط أثناء عبوره المعدية في منطقة إمبابة.

البداية كانت بتلقي المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص في مياه النيل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور "محمد. ا. ع" أصل إقامته عزبة الخلايفة بدائرة قسم شرطة الوراق، معدية الزمالك اختل توازنه وسقط في مياه النيل، وحضرت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الغريق.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة الذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أصدرت قرارها المتقدم.