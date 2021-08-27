سارة شريف تكتب: ورطة الانسحاب

سألت الطبيب كيف يمكن لمرض فى عضو، أن يؤثر على عضو آخر بعيدًا عنه؟، قال لى: اضغطى على زِر الكهرباء البعيد سينطفئ النور هنا.. هذا فى الطب، ويصلح هذا التفسير للسياسة أيضًا.

خروج القوات الأمريكية من أفغانستان سيترك أثرًا عميقًا فى التجربة الاستراتيجية العالمية لفترة طويلة، وليس غريبًا أنه سيفرض وضعًا جديدًا على إسرائيل سيكون عليها مواجهته.

الورطة الإسرائيلية ليست بسبب المقاربات المنتشرة حاليًا، التى تدور حول تماهى حماس مع طالبان، ولا حول احتمالية زيادة العمليات الجهادية وعودتها للحياة، ولا بسبب اللاجئين الأفغان، الورطة هى «أيديولوجية» فى الأساس.

خروج أمريكا من العراق وأفغانستان سيكون إغلاقًا لفصل الاحتلالات الحديثة للولايات المتحدة، وبناء عليه فإن إسرائيل ستكون الدولة الحليفة الوحيدة للولايات المتحدة التى تتمسك بسيطرتها على أراضٍ محل نزاع، وتعطى لوجودها هناك أهمية استراتيجية وأمنية تستند إلى أيديولوجيتها التاريخية والدينية.

فى العالم أشكال كثيرة للاحتلال، إيران تحتل جزر الأهواز، وتركيا تحتل الشمال القبرصى، وروسيا تحتل شبه جزيرة القرم الأوكرانية، والصين تحتل أراضى هندية، لكن لإسرائيل وضع خاص.. الحديث هنا عن إسرائيل التى تقدم نفسها كجزء من الديمقراطيات الغربية، وتعتبر الحليف الأول للولايات المتحدة راعية الديمقراطية فى العالم، وليس عن دول تُصنف أنها غير ديمقراطية تحتل أراضى.

الفكرة الأيديولوجية الأخرى، والتى تعتبر ورطة أيضًا، هى فكرة تفسير الوجود الأمريكى فى أفغانستان وتفسير الوجود الإسرائيلى فى أراضٍ فلسطينية خارج الخط الأخضر، هناك اليوم تضارب فى التفسيرات.

شرح «جورج بوش» فى كتاب مذكراته «قرارات مصيرية» الصادر ٢٠١٠ أن المهمة الأمريكية فى أفغانستان كانت بناء أمة، والعقيدة فى حينها كانت تحرير أفغانستان من الديكتاتورية البدائية، والرغبة الأمريكية فى ترك شىء أفضل، والرغبة الأمريكية العليا كانت محاربة الإرهاب عن طريق تغيير الأيديولوجيات فى العالم.

الفكرة نفسها، تطرق لها المؤرخ الإسرائيلى «ناتان شارانسكى» فى كتابه مع رون درامر «ميزة الديمقراطية»، وحسب الكتاب فإن حل النزاعات فى الشرق الأوسط من خلال نشر الديمقراطية فى الدول المنخرطة فيها، وكأن هذا الكتاب هو النسخة التمهيدية لكتاب «بوش».

عندما انسحبت أمريكا من أفغانستان، قال «بايدن» رواية تتعارض مع طرح «بوش»، أوضح بجرأة أنه لم تكن مهمة الأمريكيين بناء أمة «بل كانت مهمتنا القضاء على بن لادن، وتقليص تهديد الإرهاب ضد الولايات المتحدة»، وأشار إلى أن الهدفين تحققا بنجاح، ولهذا حان وقت الخروج الأمريكى، أراد بايدن أن يقدم تبريرًا للانسحاب الأمريكى، لكن من له عينين فى رأسه يعرف أن «تحقق الأهداف» الذى تحدث عنه «بايدن» محل شك، فهل فعلًا تقلص الإرهاب؟ أم أن الانسحاب سيمنحه «قُبلة الحياة»؟

إسرائيل لفترة طويلة تبنت رؤية «بوش وشارانسكى» كأساس أيديولوجى لوجودها فى الأراضى الفلسطينية، لكن فى عام ٢٠١١، فجر نتنياهو قنبلة، وضرب هذه الأفكار بعرض الحائط، كأنه كان يعرف أنه بعد عشر سنوات سيفعل بايدن الشىء نفسه.

فى الكونجرس عام ٢٠١١ قال نتنياهو: «إسرائيل لا تحتاج إلى بناء أمة، فهى موجودة بالفعل، ولا نحتاج إلى تصدير الديمقراطية إلى إسرائيل، لأنها دولة ديمقراطية بالفعل»، يومها أوضح «نتنياهو»، أمام عيون العالم، أن إسرائيل لا تحتاج للمبررات التى تطرحها الولايات المتحدة لتحتل أفغانستان أو العراق، وكشف حقيقة أن الوجود الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية لأسباب وجودية ودينية وعقائدية أبعد من فكرة أمريكا حول نشر الديمقراطية فى العالم.

فإذا كانت أمريكا تحتل أفغانستان لعدة أهدف أمنية وحيوية، فإن إسرائيل تسيطر على الأراضى لأسباب أيديولوجية ووجودية وأمنية أيضًا؛ لكنها لن تنتهى بتحقيق أهداف. وبهذا يكون قد قدم نتنياهو للعالم تفسيرًا مستقبليًا لماذا لن تنسحب إسرائيل من المناطق؟.

تفسير نتنياهو لايزال قائمًا بالفعل، العالم يعرف ونحن نعرف هذا، لكن الأزمة لا تزال هنا، والانسحاب لا يزال هناك، الورطة الأيديولوجية الإسرائيلية تبلورت أكثر بعد حديث «بايدن» عن الانسحاب، عندما قال إن من حق ومسئولية الشعب الأفغانى وحده أن يقرر كيف يريد إدارة بلاده، حديث بايدن موجه للأفغان، لكن ماذا لو استيقظت إسرائيل ووجدته موجهًا للفلسطينيين؟

باحثو العصر أطلقوا على هذه الفترة اسم «عهد ما بعد الحقيقة»، والذى يخفى حقيقة مريرة، وعندما يكون الحديث عن الاستراتيجيات والأيديولوجيات العالمية تكون الحقائق أكثر مرارة، تترك تأثيرها هنا وهناك.