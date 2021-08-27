الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي أبلغ بايدن باحتمال وقوع هجوم إرهابي في كابول

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض مساء اليوم، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي أبلغ الرئيس جو بايدن بأنه من المرجح وقوع هجوم إرهابي آخر في كابول.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم أن الوضع متغير في العاصمة الأفغانية كابل، مشيرة إلى أن مهاجماً انتحارياً واحداً من نفذ الهجوم على مطار كابل، بعد أن كانت أعلنت أمس أن انتحاريين من داعش نفذا الهجوم الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى بينهم 13 جندياً أميركياً.

وأضافت وزارة الدفاع أن أكثر من 300 مواطن أميركي تم نقلهم أمس من كابل، ليرتفع عدد الذين تم إجلاؤهم حتى الآن 5300، كما أن 35 طائرة عسكرية أميركية نقلت أمس 12500 شخص.

وأكد الجنرال هانك تايلور أن نحو 5400 شخص لا يزالون في مطار كابل ينتظرون إجلاءهم من أفغانستان.
وأوضح الجنرال هانك تايلور خلال مؤتمر صحافي في مقر البنتاغون "نحن قادرون على إجلاء اشخاص في طائرات عسكرية أميركية تغادر أفغانستان حتى اللحظة الاخيرة"، وذلك مع دنو موعد 31 اغسطس النهائي لسحب جميع الجنود الاجانب من أفغانستان.
وأضاف البنتاجون: "نهدف للحفاظ على أكبر قدرات ممكنة لأطول فترة، ننسق مع طالبان بشأن حفظ الأمن في محيط مطار كابل، ولا تزال الخطوط مفتوحة معهم". وتابع: "لا نستطيع التحدث عن خطط حركة طالبان وقدراتها".
وأكد البنتاجون أن القوات المسلحة الأميركية التي تسيطر على مطار كابل تستطيع مواصلة عمليات الإجلاء الجوية "حتى اللحظة الأخيرة"، وذلك مع اقتراب موعد 31 أغسطس النهائي لسحب جميع الجنود الأجانب من أفغانستان.
وقال المتحدث جون كيربي "لا نزال نعتزم إنهاء هذه المهمة مع نهاية الشهر"، مضيفا "ومع اقترابنا من هذا الأمر، سترون بعض التحركات بهدف إخراج قواتنا وبعض معداتنا (...) لكننا سنكون قادرين على إجلاء الأشخاص جوا حتى اللحظة الأخيرة".
وأضاف: "نتوقع هجمات مستقبلية ومستعدون لذلك"، مشيدا بعدم السماح "لانطلاق أي هجمات من أفغانستان ضد الأراضي الأميركية".
كما أعلن البنتاجون أن عمليات إجلاء آلاف الاشخاص من مطار كابول لا تزال تواجه "تهديدات محددة وذات مصداقية"، وذلك غداة هجوم انتحاري دام اسفر عن مقتل 85 شخصا بينهم 13 جنديا أميركيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية جون كيربي "نرى أنه لا تزال ثمة تهديدات ذات مصداقية ... تهديدات محددة وذات مصداقية".

ارهابي كابول مستشار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمن القومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

أمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس خلال الـ48 ساعة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

«صوت المعركة».. أبرز المعلومات عن الإعلامي حمدي الكنيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

صور

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

عزاء والدة أحمد حسن

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: ورطة الانسحاب

عملية السلام وإيران.. بيان مشترك لبينيت وبايدن من البيت الأبيض

تفاصيل زيارة قائد سلاح الجو الإسرائيلى إلى أمريكا