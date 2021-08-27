البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي أبلغ بايدن باحتمال وقوع هجوم إرهابي في كابول

أعلن البيت الأبيض مساء اليوم، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي أبلغ الرئيس جو بايدن بأنه من المرجح وقوع هجوم إرهابي آخر في كابول.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم أن الوضع متغير في العاصمة الأفغانية كابل، مشيرة إلى أن مهاجماً انتحارياً واحداً من نفذ الهجوم على مطار كابل، بعد أن كانت أعلنت أمس أن انتحاريين من داعش نفذا الهجوم الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى بينهم 13 جندياً أميركياً.

وأضافت وزارة الدفاع أن أكثر من 300 مواطن أميركي تم نقلهم أمس من كابل، ليرتفع عدد الذين تم إجلاؤهم حتى الآن 5300، كما أن 35 طائرة عسكرية أميركية نقلت أمس 12500 شخص.

وأكد الجنرال هانك تايلور أن نحو 5400 شخص لا يزالون في مطار كابل ينتظرون إجلاءهم من أفغانستان.

وأوضح الجنرال هانك تايلور خلال مؤتمر صحافي في مقر البنتاغون "نحن قادرون على إجلاء اشخاص في طائرات عسكرية أميركية تغادر أفغانستان حتى اللحظة الاخيرة"، وذلك مع دنو موعد 31 اغسطس النهائي لسحب جميع الجنود الاجانب من أفغانستان.

وأضاف البنتاجون: "نهدف للحفاظ على أكبر قدرات ممكنة لأطول فترة، ننسق مع طالبان بشأن حفظ الأمن في محيط مطار كابل، ولا تزال الخطوط مفتوحة معهم". وتابع: "لا نستطيع التحدث عن خطط حركة طالبان وقدراتها".

وأكد البنتاجون أن القوات المسلحة الأميركية التي تسيطر على مطار كابل تستطيع مواصلة عمليات الإجلاء الجوية "حتى اللحظة الأخيرة"، وذلك مع اقتراب موعد 31 أغسطس النهائي لسحب جميع الجنود الأجانب من أفغانستان.

وقال المتحدث جون كيربي "لا نزال نعتزم إنهاء هذه المهمة مع نهاية الشهر"، مضيفا "ومع اقترابنا من هذا الأمر، سترون بعض التحركات بهدف إخراج قواتنا وبعض معداتنا (...) لكننا سنكون قادرين على إجلاء الأشخاص جوا حتى اللحظة الأخيرة".

وأضاف: "نتوقع هجمات مستقبلية ومستعدون لذلك"، مشيدا بعدم السماح "لانطلاق أي هجمات من أفغانستان ضد الأراضي الأميركية".

كما أعلن البنتاجون أن عمليات إجلاء آلاف الاشخاص من مطار كابول لا تزال تواجه "تهديدات محددة وذات مصداقية"، وذلك غداة هجوم انتحاري دام اسفر عن مقتل 85 شخصا بينهم 13 جنديا أميركيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية جون كيربي "نرى أنه لا تزال ثمة تهديدات ذات مصداقية ... تهديدات محددة وذات مصداقية".