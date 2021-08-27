بريطانيا: انفجار ضخم بمنطقة صناعية وإخلاء شركة لتصنيع اختبارات كورونا

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم، عن وقوع انفجار ضخم في منطقة صناعية ببلدة «ليمينجتون سبا Leamington Spa» التابعة لمدينة وارويكشاير بالمملكة المتحدة، مما أسفر عن فقدان عدد من الأشخاص.

مشاهد تشبه نهاية العالم

ووفقًا للصحيفة البريطانية فقد بدأت الشرطة عملية بحث يائسة عن شخص مفقود بعد الإبلاغ عن انفجارات واندلاع حريق كبير في منطقة صناعية في"ليمينجتون سبا" Leamington Spa صباح اليوم.

وأظهرت صور مروعة مشاهد شبيهة بنهاية العالم حيث أدت أعمدة ضخمة من الدخان الأسود إلى تحويل السماء إلى اللون الأسود مع الرماد ويمكن رؤيتها شاهقة لأميال فوق بلدة وارويكشاير.

وقالت الصحيفة إنه لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين في الوقت الحالي بعد أن تم نقل الشركات المحلية وأصحاب المنازل وأي شخص في المنطقة المجاورة حفاظًا على سلامتهم، وفقًا لمتحدث باسم شرطة وارويكشاير.

إخلاء شركة لتصنيع اختبارات كورونا

وكشفت الصحيفة عن أنه تم إخلاء شركة لتصنيع عشرات الآلاف من اختبارات PCR الخاصة بفيروس كورونا المستجد كإجراء احترازي، حيث أبلغ شهود عيان عن وجود روائح قوية تشبه المواد الكيميائية في المنطقة.

ووقع الحريق في "ليسون بولي يوريثان ليمتد"، وفقًا لشرطة وارويكشاير.

ونشرت صحيفة الديلي ميل العديد من الصور، تظهر اشتعال النيران في إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية، مع تصاعد كبير لأعمدة الدخان، مما أسفر عن اختناق مجموعة من سكان المنطقة المحيطة.

ووفقًا للصحيفة، فقد أغلقت الشرطة البريطانية، العديد من الطرق الرئيسية ونصحت السكان بالبقاء في منازلهم، كما دفعت بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وقال شهود عيان إنهم يعانون من "روائح كيميائية" وسط تقارير عن إصابة أشخاص في المنطقة، حيث أصدرت دائرة الصحة العامة "ويست ميدلاندز" تحذيرًا صحيًا للسكان المحليين.