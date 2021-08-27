محافظ بورسعيد للمستثمرين: «لن يعمر مصر إلا المصريين»

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن شرق بورسعيد هى البديل الوحيد المتاح حاليا للتوسع فى المشروعات التنموية والسكينة، لافتا انه لم يعد هناك مساحات خالية من الأراضي داخل حدود المحافظة تتناسب وتلك التوسعات، داعيا المستثمرين للتوجه للمنطقة ذات المساحات الشاسعة من الأراضي.

ولفت المحافظ أن الدولة وفقا لتقرير حديث لوزارة التخطيط ضخت ما يقرب من ٣٣٧ مليار دولار على إنشاء وتنفيذ المشروعات القومية، حيث أنها ترى فيها نموذج تطبيقي واسترشادي ناجح للمشروعات القومية يمكن تعميمه على مستوى محافظات مصر

وقد جاء الدور على أبناء بورسعيد من المستثمرين لتنمية شرق بورسعيد: "ولن يعمر مصر إلا المصريين "مطالبا الكيانات الوطنية وأصحاب المصانع بالتوسع شرقا.



وأشار المحافظ إلى أن بورسعيد تحظى بثلاثة قوانين محافظة للاستثمار وهى قانون إنشاء المنطقة الحرة ١٢ لسنة ٧٩ وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٧٢ وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، داعيا المستثمرين للاستفادة من مميزات تلك القوانين.



وأوضح المحافظ أن الدولة المصرية تعمل بخطى ثابتة نحو تنمية محور قناة السويس

جاءت تصريحات المحافظ فى إطار المؤتمر التحضيري الذي عقد أمس بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبحضور لفيف من قيادات مستثمري بورسعيد ونوابها تمهيدا لاقامة المؤتمر الاقتصادي الأول للتسويق واستعراض فرص الاستثمار بمشروع شرق بورسعيد ١٦ سبتمبر المقبل برعاية مجلس الوزراء .



وكان اللواء عادل الغضبان قد اصطحب مجموعة من كبار مستثمر ى المحافظة فى جولة تفقدية الأسبوع الماضي لتفقد المنطقة الصناعية، واستعرض من خلال شركة شرق بورسعيد التنمية القائمة بأعمال المطور الصناعي للمنطقة فرص الاستثمار المتاحة وأنواع الصناعات المستهدف جذبها وتكنولوجيا التصنيع المخطط توطينها بشرق بورسعيد.