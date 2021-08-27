الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مسافرون»: برنامج تحفيز الطيران يساهم استعادة الحركة السياحية

الدكتور عاطف عبد
الدكتور عاطف عبد اللطيف

قال عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون، إن برنامج تحفيز الطيران الذي أعلنت الحكومة اعتماده أمس يساهم بشكل مباشر في استعادة الحركة السياحيةً وإعطاء الفرصة لمنظمي الرحلات للترويج لمصر ببرامج مدعمة خلال الفترة التي حددتها الدولة، خاصة أن هذا الوقت المناسب لتقديم دعم وتحفيز الطيران المباشر وغير المباشر لاستعادة الحركة السياحية مرة أخرى بعد توقف دام سنوات.

وأكد عبد اللطيف في تصريحات لـ"الدستور"، أن برنامج تحفيز الطيران جاء بعد مناقشات عديدة ولقاءات متعددة بين صناع القرار بوزارة السياحة ووزارة الطيران المدني حيث حددت آليات برنامج التحفيز على أساس فئتين: الأولى يتم تحفيز البرامج لكل رحلة على أساس أن تستطيع الشركة تسيير  من ٢ إلى ١٤ رحلات طيران أسبوعية لنفس الشركة، ولا يقل عدد الرحلات أسبوعيا عن رحلتين، أما الفئة الثانية تتم على أساس  تحفيز  كل رحلة على أساس رحلات طيران أسبوعية من ١٥ فأكثر اعتبارا من الرحلة رقم ١٥.

يشار إلى أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ناقش مؤخرا بمقر الوزارة بالزمالك، في الملامح الرئيسية للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تم تسليمها الأسبوع الماضي من قِبل التحالف الكندي الإنجليزي والذي كُلف بإعدادها منذ بداية العام الحالي تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة ٣ سنوات تبدأ في نهاية العام الحالي.

وأشار" العناني" إلى أن هذه الاستراتيجية شهدت على مدار الأشهر الماضية العديد من المناقشات من خلال عقد مجموعة من الاجتماعات واللجان المختلفة، منوهاً أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة تنظيم عدد من ورش العمل لاطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحي العام والخاص بملامح هذه الاستراتيجية حتى يتمكن الجميع من العمل سوياً في نفس الاتجاه للترويج السياحي لمصر.

كذلك مناقشة الخطة الدعائية للمقصد السياحي المصري على مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الأسواق السياحية المستهدفة خلال الفترة المقبلة، حيث قام ممثلو الشركة الدولية التي تتولى مهام إدارة وتطوير مواقع التواصل الاجتماعي الترويجية الخاصة بالهيئة باستعراض خطتهم الحالية للترويج للمقصد المصري في هذه الأسواق من خلال هذه المواقع، من حيث طبيعة المحتوى الدعائى وما يتضمنه من منشورات وصور وفيديوهات قصيرة.

عاطف عبد اللطيف فرصة لمنظمي الرحلات بزيادة الحركة السياحية

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وائل لطفي

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