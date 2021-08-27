محافظ الغربية يترأس لجنة البت النهائي لتقنين التعديات على أراضي الدولة

ترأس طارق رحمي محافظ الغربية، لجنة البت النهائي لتقنين التعديات على أراضي الدولة، وذلك للبت في عدد ١٣ طلب تقنين واعتماد الأسعار المقدمة من لجنة المعاينة والتسعير للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقًا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، وذلك بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام واللواء محمد بهاء مساعد مدير الأمن وأعضاء اللجنة.

كما ناقش المحافظ خلال الجلسة عدد ١١ طلب تظلم مقدمة من المواطنين والتي سبق اعتماد الأسعار لهم وانتهت اللجنة إلى تثبيت تلك الأسعار لأنها تتفق مع الأسعار السائدة لتلك المناطق.

ومن جانبه ناشد المحافظ المواطنين التي تمت الموافقة على طلبات التقنين الخاصة بهم سرعة التقدم لسداد المبالغ المستحقة عليهم وتحرير العقود لهم تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية لهم مؤكدا على حرص الدولة بكل أجهزتها على استرداد حقوقها واسترداد حق الشعب.

جدير بالذكر أن الطلبات المقدمة والمسدد عنها الرسوم المقررة بلغ ١٣٧٠ طلب تم معاينتهم بالفعل حيث تم قبول عدد ١٢٢٤ طلب ورفض ١٤٦ طلب آخر لعدم انطباق الشروط والضوابط الواردة بالقانون ليصل إجمالي العقود المحررة للمواطنين إلى ٨٥٤ عقد بإجمالي مبلغ ٨٩ مليون جنيه تقريبًا ومتبقي عدد ١٠٧ طلب لم يتقدم أصحابها لسداد المبالغ المستحقة عليهم.

ووجه محافظ الغربية بإحكام الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية من خلال حملات مستمرة يتم تنسيقها مع هيئة الرقابة الإدارية، حيث وجه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بتشكيل لجان متابعة للانتشار بكافة قرى ومراكز المحافظة لرصد أماكن التجمع ومراكز الدروس الخصوصية.

ومن جانبها قامت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بتشكيل 4 لجان لمتابعة مدارس إدارة كفر الزيات التعليمية في جميع القرى، مراكز الدروس الخصوصية وديوان الإدارة، وذلك ضمن حملة المحافظة والرقابة الإدارية على مركز ومدينة كفر الزيات في جميع القطاعات

‎وأسفرت الحملة عن مداهمة عدد (3) مقار لمراكز الدروس الخصوصية، وتم عمل محاضر غلق للثلاث مقار وتم إحالة أصحاب المراكز للشئون القانونية للتحقيق الفوري.

يأتي ذلك في إطار الحملة المكبرة على مركز ومدينة كفر الزيات والتي ستستمر على مدار أسبوع كامل، طبقاً لتوجيهات محافظ الغربية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية.