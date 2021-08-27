«المتحدة» تنعى الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى

تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسى، الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي والذي توفي اليوم‎.

وتتقدم «المتحدة للخدمات الإعلامية» والعاملون في قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الناقد السينمائي الأمير أباظة أعلن خبر وفاة «الكنيسي» عبر صفحته على موقع «فيس بوك» منذ قليل، وكتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى، صديقي وأبي الثاني الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، والدفنه غدا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجَّه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، إثر إصابته بأزمة صحية، وذلك وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قبل وفاته قبل قليل.