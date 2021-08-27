الأمم المتحدة: هجوم مطار كابول كان مصمما خصيصا لإحداث مذبحة

قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن الهجوم الإرهابي على مطار كابول، أمس، كان خطوة مروعة من قبل تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام وخراسان، مشيرا إلى أن الهجوم كان مصمما خصيصا لإحداث مذبحة وقد تسبب في حدوثها بالفعل.

وأضاف كولفيل- في بيان اليوم- أن الهجوم كان محسوبا لقتل وتشويه أكبر عدد ممكن من الأشخاص المدنيين "أطفال ونساء وآباء وأمهات" وكذلك حركة "طالبان" والقوات الأجنبية التي تحمي المطار.

وأشار إلى أن الهجوم كان اعتداء شنيعا على المدنيين اليائسين، معربا عن أمله في أن يتم القبض على المسئولين وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن.