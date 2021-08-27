الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: هجوم مطار كابول كان مصمما خصيصا لإحداث مذبحة

هجوم مطار كابول
هجوم مطار كابول

قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن الهجوم الإرهابي على مطار كابول، أمس، كان خطوة مروعة من قبل تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام وخراسان، مشيرا إلى أن الهجوم كان مصمما خصيصا لإحداث مذبحة وقد تسبب في حدوثها بالفعل.
وأضاف كولفيل- في بيان اليوم- أن الهجوم كان محسوبا لقتل وتشويه أكبر عدد ممكن من الأشخاص المدنيين "أطفال ونساء وآباء وأمهات" وكذلك حركة "طالبان" والقوات الأجنبية التي تحمي المطار.
وأشار إلى أن الهجوم كان اعتداء شنيعا على المدنيين اليائسين، معربا عن أمله في أن يتم القبض على المسئولين وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن.

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