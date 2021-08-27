العراق: نأسف لقطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، إن بلاده تعرب عن أسفها لقطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر.



ودعا الصحاف- في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- الجانبين إلى الارتكان لكل ما من شأنه تحقيق علاقات مستقرة، بعيدة عن التصعيد بما يضر مصالح البلدين، واعتماد السبل الدبلوماسية طريقًا للحل والجلوس على طاولة الحوار لحل الخلافات.



وكان وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، رمطان لعمامرة، قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، أن بلاده قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.