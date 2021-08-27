الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شقيقين فى مشاجرة بسبب الخلاف على الميراث بالقليوبية

طعن
طعن

شهدت قرية طنان دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، إصابة سائق بجرح شبه نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وجرح قطعى بالعضد الأيسر، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه المصاب أيضا بجرح سطحى بالرقبة، لخلافات بينهما حول الإرث، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على طرفى المشاجرة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصى، يفيد باستقبال سائق مصاب بمناطق متفرقة بالجسم، إثر ادعاء نشوب مشاجرة بينه وبين شقيقه.

على الفور انتلقت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين "أحمد م س"، 40 سنة، سائق، مصاب بجرح شبه نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وجرح قطعى بالعضد الأيسر، وطرف ثان شقيقه "طه م س"، سائق، 37 سنة، مصاب بجرح سطحى بالرقبة طوله 15 سم، ومقيمان ذات العنوان بقرية طنان دائرة المركز.

وتبين حدوث مشادة كلامية فيما بينهم لخلافات حول الإرث، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى، وجار عرضهما على النيابة.

تشكيل عصابي محافظة القليوبية مخدر الهيروين مشادة كلامية القبض على امن القليوبية

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