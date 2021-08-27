الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوريل يؤكد لوزير خارجية إيران أهمية استئناف محادثات فيينا

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

أكد المفوض السامي للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم  الجمعة، أهمية الاستئناف السريع لمحادثات فيينا الهادفة لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، معربا، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني الجديد، حسين أمير عبد اللهيان، عن الخطوات الأخيرة لإيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي.
وقال بيان نشرته دائرة العمل الخارجي الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني: "تحدَّث المفوض السامي نائب رئيس (المفوضيل الأوروبية) جوزيب بوريل عبر الهاتف مع وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان اليوم"، موضحا أن المسئولين "ناقشا العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران بعد تغيير الحكومة الإيرانية، والمضي قدما في خطة العمل الشاملة المشتركة، وآخر التطورات في أفغانستان وتداعياتها الإقليمية والإنسانية.
وأشار البيان إلى أن المفوض السامي بوريل، كمنسق اللجنة المشتركة لخطة العمل الشامل المشتركة، أكد الأهمية الكبرى للاستئناف السريع لمحادثات فيينا لإعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى مسارها"، مشيرا إلى أن المسئول الأوروبي عبّر عن قلقه من "الخطوات النووية الأخيرة من جانب إيران والمسار العام للبرنامج النووي"، مؤكدا أهمية التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما أشار إلى الحاجة لأن ينتهج جميع المشاركين في المفاوضات نهجا مرنا من أجل الوصول لتسوية تحقق مصلحة الجميع.
كما ناقش المسئولان، بحسب البيان، الوضع في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد، وأشار بوريل إلى ضرورة مراقبة الوضع وأهمية دور الشركاء الدوليين والإقليميين في ضمان الاستقرار في أفغانستان وفي الإقليم كاملا، بينما اتفقا على البقاء على اتصال والتشاور بشأن الأوضاع هناك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

أمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس خلال الـ48 ساعة

«صوت المعركة».. أبرز المعلومات عن الإعلامي حمدي الكنيسي

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

صور

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل زيارة قائد سلاح الجو الإسرائيلى إلى أمريكا

نتنياهو يعزّى فى ضحايا الجيش الأمريكى بكابول

إسرائيل تسجل 8078 إصابة جديدة بفيروس كورونا