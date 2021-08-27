الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رواد معرض الإسكندرية وجناح الأزهر.. حكايات عن الإقبال والزيارات المتكررة

معرض الإسكندرية للكتاب
معرض الإسكندرية للكتاب

يشهد جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب إقبالًا متزايدًا كل يوم من رواد المعرض، نظرًا لما يقدمه الجناح من أنشطة متنوعة، ومناسبة أركانه لجميع الأعمار؛ ما بين ركن للأطفال وآخر للتربية الفنية وركن للفتوى به مفتون ومفتيات من مجمع البحوث الإسلامية، وركن للخط العربي يجذب مختلف الأعمار، وركن المخطوطات، وركن للمركز الإعلامي للتعريف بجهود الأزهر وأنشطته وأحدث الأخبار والموضوعات، ومنفذ بيع للكتب.

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معرض الإسكندرية للكتاب

وقال أحمد شحاتة، من سكان الإسكندرية، أب لثلاثة أولاد سيف الدين ولوجين وعبد الله، إنهم يأتون إلى معرض الإسكندرية الدولي للكتاب كل عام، ويخصون جناح الأزهر بزيارة خاصة، نظرًا لما يتمتع به الجناح من تنوع في الأنشطة والمجالات، وقد جاء بزوجته وأولاده العام الماضي إلى جناح الأزهر وحصلوا على أعداد من مجلة نور وأعجبهم ما بها من جودة في المحتوى والرسم وتوصيل معلومات قيمة، وأنهم جاءوا إلى جناح الأزهر مرتين خلال أسبوع واحد للاستفادة مما يقدمه الجناح.

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معرض الإسكندرية للكتاب

أما محمود أحمد، طالب بالفرقة الثانية كلية الطب بجامعة أسوان، فيشير إلى أنه سمع بجناح الأزهر من أحد أصدقائه فقرر زيارة الجناح وكتابة اسمه وأسماء أسرته في ركن الخط العربي الذي يقوم عليه الفنان والخطاط الأزهري إسماعيل عبده، مشيرًا إلى اهتمامه كذلك بالكتب التي تناقش القضايا الفكرية والوعي الديني وكتب التنمية البشرية، ورغم أن هذه هي الزيارة الأولى له لجناح الأزهر لكنه عبر عن إعجابه بالجناح وسعادته بهذه الزيارة.

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معرض الإسكندرية للكتاب

ويتفقد زوار معرض الإسكندرية جناح الأزهر بأركانه المختلفة، ويلتقي الجميع في نهاية الجولة عند ركن الخط، تقول الدكتورة لبنى الشرقاوي، طبيبة أسنان بالإسكندرية، إنها زارت جناح الأزهر لأول مرة هذا الأسبوع، وكان هذا ضمن جولتها في المعرض، فوجدت نفسها بحاجة إلى زيارة أخرى للجناح لما يتميز به من بين أجنحة المعرض من تنوع في الأركان والأنشطة.

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معرض الإسكندرية للكتاب

مجلة نور وركن الطفل عمومًا، قبلة الأسر التي لديها أطفال، لممارسة بعض الأنشطة والحصول على أعداد من المجلة التي تحوز اهتمامًا عربيًّا ويتم ترجمتها لعدة لغات، تقول الدكتورة سلمى السيد، دكتورة صيدلية، إن هذه هي المرة الثالثة التي تزور فيها جناح الأزهر رفقة طفلتها ليلى وصديقتها الدكتور سلمى التي جاءت بابنها نوح وحصلت له على أعداد من المجلة ولأولادها التوأم زياد وعبد الرحمن البالغان من العمر 5 سنوات، معبرين عن إعجابهم بما تقدمه المجلة من محتوى فريد ومتنوع.

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معرض الإسكندرية للكتاب

ويؤكد  خالد إبراهيم، والأستاذ عمرو ربيع، المشرفان على ركن الطفل ومجلة نور بجناح الأزهر، أنما يستقبلان الكثير من الأسر يومًا وهناك إقبال على هذا الركن، للاطلاع على أحدث إصدارات المجلة والكتب الدينية للأطفال، وعرض أجزاء من مجموعة مسلسلات للأطفال تنتجها الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، أبرزها مسلسل "نور وبوابة التاريخ"، الذي تم ترجمته إلى البرتغالية وتم عرضه في البرازيل، وحصل على جائزتي محمد بن راشد العالمية وجائزة الإنتاج المتميز من المجلس القومي لحقوق الإنسان بإجماع لجنة التحكيم.

جناح الأزهر جناح الأزهر بالإسكندرية أركان جناح الأزهر بالإسكندرية مجلة نور ركن الخط والتربية الفنية رواد معرض الإسكندرية

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