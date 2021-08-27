أدوات بسيطة تجعل حياتك أسهل (صور)

اعتاد الكثير من الناس على إرهاق أنفسهم باستخدام منتجات وأشياء العادية، حتى لو كان ما يفعلونه يستهلك وقتهم وجهدهم، ولحسن الحظ يوجد اليوم العديد من الأشياء التي تُباع في كل زاوية والتي يمكن أن تحسن حياتنا بشكل كبير وفقا لموقع Bright Side.

مكشطة الوبر

يمكن لمكشطة الوبر إزالة الوبر بسهولة، يمكنك حتى تنظيف سجادة أشعث أو بطانية منفوشة أو معطف من الصوف بمساعدتها.

وسادة مقعد لتقويم العظام



يشعر الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت أمام أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم في كثير من الأحيان بعدم الراحة في ظهورهم، من أجل الحفاظ على وضعيتهم ، يستخدم الكثيرون الوسائد العادية أو غيرها من الوسائل المرتجلة لجعل ظهرهم يشعر بمزيد من الراحة.

يقول الأطباء أنك لا تحتاج فقط إلى جعل الجزء الخلفي من الكرسي أكثر ليونة، ولكنك تحتاج أيضًا إلى توفير دعم لعمودك الفقري وإزالة جزء من الحمل منه، يمكن لوسائد المقعد العظمية أن تقوم بهذا العمل بشكل جيد.

فرشاة أسنان بالموجات فوق الصوتية

يقوم الشخص بعمل ما يصل لـ300 حركات بالفرشاة في الدقيقة الواحدة مع فرشاة الأسنان العادية، ولا يمكن الوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها، حيث يدور رأس فرشاة الأسنان الكهربائية من تلقاء نفسه، ويزداد عدد الحركات إلى 4000 في الدقيقة لكن مرة أخرى، ستتمكن فقط من تنظيف الأماكن التي يمكن أن تصل إليها شعيرات فرشاة الأسنان.

تؤثر الموجات فوق الصوتية حتى على تلك المناطق التي لا يمكن للفرشاة الوصول إليها. اعتمادًا على الطراز، يُحدث هذا الجهاز ما يصل إلى 40000 اهتزاز في الدقيقة. في كثير من الأحيان، تحتوي الفرش بالموجات فوق الصوتية على مؤقت لمدة دقيقتين.

وسادات تبريد بأرجل لأجهزة الكمبيوتر المحمولة

إذا كان لديك جهاز كمبيوتر محمول قوي أو إذا كنت تقوم غالبًا بتحميل المعالج بالعديد من المهام، فقد ترتفع درجة حرارة الكمبيوتر، في المستقبل، قد يؤدي ذلك إلى حدوث أخطاء في تشغيل المعدات ونفقات ضخمة للإصلاح.

شراء وسادة تبريد أرخص وأسهل، ولكن إذا كنت معتادًا على اصطحاب الكمبيوتر المحمول إلى السرير أو العمل أثناء الجلوس على كرسي بذراعين ، فلن تجلب لك وسادة عادية الكثير من المساعدة وسيكون من الأفضل لك اختيار نموذج وسادة بأرجل، سيكون الأمر أكثر مثالية إذا كان حامل المبرد يتماشى مع فتحات الكمبيوتر المحمول.

ماكينة حلاقة آمنة بشفرة واحدة

يقول الخبراء أنك بحاجة إلى ماكينة حلاقة آمنة بشفرة واحدة فقط لحلاقة دقيقة وسلسة. إنه ليس عمليًا فحسب، بل إنه فعال من حيث التكلفة أيضًا لأن الشفرات القابلة للاستبدال أرخص من خراطيش ماكينات الحلاقة ذات العلامات التجارية التي تحتوي على عدد كبير من الشفرات.



كابل شحن طويل

يمكن لأولئك الذين يفتقرون دائمًا إلى الطول في قسم الأسلاك العثور على حل في كابل طوله 10 أقدام.

تكلفته أقل من سلك تمديد ولكنها تبدو أكثر جمالية ويمكن وضعها بسهولة في الحقيبة.

مطحنة توابل كهربائية



تقدم العديد من المتاجر اليوم التوابل في المطاحن التي تستخدم لمرة واحدة، إنها مريحة ولكن إذا واصلت شرائها بشكل منتظم ، فقد تستنزف محفظتك بشكل كبير لحسن الحظ يمكنك شراء مطحنة كهربائية، ولن تطحن الفلفل الأسود فحسب، بل تطحن أيضًا الأعشاب والملح والتوابل المختلفة.