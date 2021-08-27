برلمانى: وعي المواطنين بتحديات الدولة هو صمام الأمان

قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ والقيادى بحزب الشعب الجمهوري، إن قضية الوعى من القضايا المهمة والتى تحتاج إلى مشاركة الجميع فى التوعية بأهميتها، متابعا لمواجهة أى مشكلة لابد من توصيل الحقائق للمواطن .



وأضاف الرشيدي فى تصريح لـ"الدستور"، أنه للأسف الكثير من المواطنين يستقى معلوماته من مواقع السوشيال ميديا دون التحقق من صحتها، مضيفا أن السوشيال ميديا عليها لجان إلكترونية كثيرة تبث الشائعات .

وأكد القيادى بحزب الشعب الجمهوري، أنه لابد من المشاركة المجتمعية فى التوعية بأهمية خطورة قضية الوعى ، مؤكدا أن الأحزاب عليها دور كبير فى التوعية بأهمية هذه القضية، وذلك من خلال الأمانات بالمحافظات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وكذلك لابد من تفعيل أمانات التدريب والتثقيف لإعداد كوادر لتتحدث فى هذه القضية لرفع درجة الوعى لدى المواطن .



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وعى المواطنين بالتحديات التى تواجه الدولة المصرية هو صمام الأمان وحائط الصد أمام اى محاولات لضرب استقرار الوطن.

وكان قد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أهم القضايا التي تواجه الدولة المصرية هي قضية الوعي بمفهومها الشامل .



وجدد الرئيس السيسي التأكيد على أهمية قضية الوعي ، قائلا: كلنا اتولدنا المسلم مسلم والمسيحي مسيحي، حد عارف إنه المفروض نعيد صياغة فهمنا للمعتقد، فكرنا ولا خايفين نفكر ".



وتابع الرئيس: "أتصور أن قضية الوعى بمفهومها الشامل شيء هام، وتكلفة الإصلاح هائلة، يدفعها المصلح، ولا يمكن أن يكون المصلح محل رضى من الآخرين حيث يتحدث عكس الطبيعة ومسار الناس، والإصلاح عمل الأنبياء والرسل ."



وقال الرئيس السيسى، إن الدولة مستعدة لتقديم دعم ضخم لتقديم أعمال فنية لبناء الوعى المصرى، موضحا أن القضايا كثيرة فهناك قضية الفهم أى فهم التحدى، وتحدى إسقاط الدول وليس الأنظمة .