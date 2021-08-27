ضبط 10 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بقرية الشيخ إمبادر دائرة مركز شرطة دار السلام شرقي المحافظة.

أسفرت جهود الحملة، التي قادها ضباط وحدة البحث الجنائي، وقوات الأمن المركزي، عن ضبط 3 متهمين بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، قبل بيعها في الأسواق المحلية، وضبط 7 أشخاص آخرين بحوزتهم 11 قطعة سلاح متنوعة وكمية من الطلقات، كما نجحت الحملة في تنفيذ عدد من الأحكام القضائية المتنوعة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات

كان تلقى مدير أمن سوهاج، إخطاراً ، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية مكبرة في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى ضرورة التواجد الأمني، وبث الطمأنينة بين المواطنين، وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

اشترك في الحملة ضباط إدارات البحث الجنائي، ووحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 25 قطعة سلاح ناري، تضمنت ضبط 5 بنادق آلية، و5 بنادق "خرطوش"، و15 "فرد" صناعة محلية، و200 طلقة نارية، كما تم ضبط 5 قطع سلاح أبيض.

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات، تم ضبط 58 تذكرة لمادة "الهيروين" المخدرة، تزن حوالي 60 جراماً، ومبلغ مالي 2500 جنيه، وهاتف محمول، وذلك بحوزة "محمد أ. ك."، 24 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، ومقيم بدائرة قسم أول سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.

كما تم ضبط 20 قطعة "حشيش"، تزن حوالي 150 جراماً، ومبلغ مالي وهاتف محمول حيازة "فهد م. ع."، 28 سنة، عامل ومقيم بمركز دار السلام، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار،

تم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات، واستكمال الإجراءات القانونية.