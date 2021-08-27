الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

احتفالية على مدار يومين.. تفاصيل خطوبة ريم سامي

العروسان
العروسان

احتفلت الفنانة ريم سامى، مساء أمس الخميس بخطبتها على رجل الأعمال طارق هيمن في الساحل الشمالى، بحضور العائلتين والأصدقاء المقربين وكذلك عدد من الفنانين على رأسهم ماجد المصرى وأحمد زاهر وإدوارد وإلهام شاهين وهنادي مهنى والإعلامية هالة سرحان.

وحفل خطوبة ريم سامى لم ينته بعد، إذ أن أسرة ريم وتحديداً شقيقها المخرج محمد سامى قرر أن يكون الحفل على يومين، الخميس للعائلة وأصدقاء العروسين، واليوم الجمعة يستكمل الحفل بحضور كل الوسط الفني، حيث وجه سامى الدعوة لعدد كبير من النجوم والنجمات لحضور حفل الخطوبة في اليوم الثاني اليوم.

ومن المقرر أن يتواجد النجم تامر حسنى ويغني في الحفل، وأيضاً تم الاتفاق مع أكثر من مطرب للغناء في الحفل الذي يقام في أجواء ساحرة مثل ألف ليلة ولية، كما يتواجد أيضاً في اليوم الثاني لحفل الخطوبة اليوم عدد كبير من نواب مجلس الشعب.

وشهد اليوم الأول من حفل خطوبة ريم سامى تفاعل كبير من الحضور بالرقص والغناء، حيث غنت مى عمر بمشاركة أكرم حسنى أغنية "ان جيت للحق" التي قدماها ديو في مسلسل "لؤلؤ" وسط رقص وتفاعل كبير من كل المتواجدين في الحفل.

وكان قد احتفل عدد كبير من الفنانين والفنانات مؤخراً بحفل زفافهم وعقد قرانهم وخطوبتهم من بينهم الفنان محمد محمود عبدالعزيز نجل الفنان محمود عبدالعزيز، بينما أقامت الفنانة نيللي كريم حفل زفافها منذ أسابيع على لاعب الاسكواش هشام عاشور في الساحل الشمالي، إضافة إلى قيام الفنان هاجر أحمد بالاحتفال بزفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد ووسط حضور عدد كبير من الفنانين والفنانات.

ومن أبرز أعمال الفنانة ريم سامي هو مسلسل البرنس الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان وحقق نجاحاً كبيرا وعرض في السباق الرمضاني قبل الماضي، وقدمت من خلاله دور شقيقته.

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