الإعلام الدولي يسلط الضوء على اكتشاف حفريات حوت رباعي في الفيوم

سلط الإعلام الدولي الضوء على اكتشاف حفريات حوت رباعي في محافظة الفيوم بمصر، عاش قبل ٤٣ مليون سنة.



بي بي سي: اكتشاف حاسم في علم الحفريات

وبحسب هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد عاش حوت ذو أربعة أرجل على كوكب الارض قبل ٤٣ مليون سنة.

وأكدت الإذاعة البريطانية إن البرمائيات القديمة التي مشت على الأرض بجانب السباخة تعتبر أحد أسلاف الحيتان الحديثة.

وأعلن علماء مصريون الأربعاء، أنهم تعرفوا على نوع جديد من هذه العينة غير العادية.

وأشارت إلى أن الحفرية البرمائية Phiomicetus Anubis تم اكتشافها في الأصل في الصحراء الغربية لمصر، وتم اختيار اسمه لأن جمجمته تشبه أنوبيس ، الإله المصري القديم لابن آوى الميت.

وبحسب دراسة نشرت في مجلة Proceedings of the Royal Society b ، فان الوزن التقديري لهذه المخلوقات بلغ 600 كيلوجرام وطولها ثلاثة أمتار.

وهناك معلومات تفيد بان البرمائيات الرباعية ، المسماة Phiomicetus Anubis ، كانت عبارة عن انتقال الحيتان من اليابسة إلى المحيط.

وتم العثور على الهيكل العظمي في منخفض الفيوم غرب نهر النيل بواسطة علماء من جامعة المنصورة.

وعلى الرغم من أن المنطقة أصبحت الآن صحراوية ، إلا أنها كانت مغطاة بالبحر وهي مصدر غني بالحفريات.

وقال عبد الله جوهر المؤلف الرئيسي للدراسة لوكالة رويترز للأنباء "Phiomicetus Anubis هو نوع جديد من الحيتان يشكل اكتشافا حاسما لعلم الأحافير المصرية والأفريقية."

في حين أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على حفرية لحوت بأرجل ، يمكن أن يكون Phiomicetus Anubis هو النوع الأول من الحيتان شبه المائية التي تم اكتشافها في إفريقيا.

وقال الباحثون إن التطور المبكر للحيتان في إفريقيا لا يزال لغزا إلى حد كبير، ويُعتقد أن الحيتان الأولى قد تطورت في جنوب آسيا منذ حوالي 50 مليون سنة.



التايمز: يطلق على الحوت إله الموت لقدرته على القتل

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية، "اكتشف صائدو الحفريات المصريون بقايا حوت رباعي الأرجل يطلق عليه اسم إله الموت، لقدرته الكبيرة على الصيد وقتل فريسته".

وتابعت أن الحوت الذي اكتشف كان بإمكانه المشي على الأرض وكذلك الصيد في الماء.

ينتمي الحوت المكتشف حديثًا إلى Protocetidae ، وهي مجموعة من الكائنات المنقرضة التي كانت جزءًا من تحول تطوري حيث انتقلت الثدييات من الحيوانات العاشبة التي تعيش على اليابسة إلى الحيوانات آكلة اللحوم التي تعيش في البحر على مدى عشرة ملايين سنة.

وأكدت الصحيفة أن المخلوقات التي كانت تزن حوالي 600 كيلوجرام ، وكانت عضلات فكها القوية، كانت قدراتها البرمائية تسمح لها بالاعتداء على مخلوقات مثل التماسيح والثدييات الصغيرة.

شينخوا: الاكتشاف الاول من نوعه

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إنه يعتقد أنها المرة الأولى في التاريخ التي يقوم فيها فريق عربي مصري بتوثيق نوع جديد من الحيتان.

وأضافت أن الحوت الذي يبلغ طوله 3 أمتار ووزنه 600 كيلوجرام تمكن من المشي على اليابسة والسباحة في الماء مثل التماسيح والثدييات الصغيرة.

وتعتبر الأنواع الجديدة من أقدم الحيتان المكتشفة في إفريقيا.

ذا ناشونال: اكتشاف الحيتان البرمائية في مصر له اهمية خاصة

واكدت صحيفة "ذا ناشونال" الاماراتية في نسختها الانجليزية، ان أعمال التنقيب والدراسة اللاحقة تعتبر ذات أهمية خاصة في مصر لأنها تمثل أول اكتشاف حفري يقوم به فريق عربي بالكامل.

وتابعت أن هذه الحفريات فريدة من نوعها لأنها مائية وبرية على حد سواء ، مما يشير إلى منتصف التحول التطوري الذي غير الحيتان من العواشب الشبيهة بالغزلان إلى الكائنات المائية العملاقة التي نعرفها اليوم.

وأشارت إلى أن تسمية الحوت ذي الأرجل على اسم إله الموت مصادفة لم تكن مصادفة، لقد نشأ من نتائج البحث التي تشير إلى أن الأنواع الجديدة مجهزة بعلم وظائف الأعضاء الفريد الذي جعلها بارعة جدًا في الصيد وقتل أنواع مختلفة من الفرائس.

وقال جوهر المؤلف الرئيسي للدراسة ، لـ Live Science: "لقد كان مفترسًا ناجحًا ونشطًا، أعتقد أنه كان إله الموت لمعظم الحيوانات التي عاشت بجانبه."

وتم العثور على بقايا متحجرة للحوت في عام 2008 في محافظة الفيوم بمصر ، جنوب غرب القاهرة ، في واد أطلق عليه اسم وادي الحيتان الذي اطلق عليه هذا الاسم بسبب العدد الكبير من أحافير الحيوانات البحرية المكتشفة هناك.

كان الموقع أيضًا حيث تم اكتشاف نوع آخر من الحيتان في عصور ما قبل التاريخ Rayanistes afer، حيث تعود غالبية الحفريات الموجودة في وادي الحيتان إلى فترة الأيوسين في عصور ما قبل التاريخ.

