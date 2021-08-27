الجيش الروسى يعلن تحطم طائرة من طراز «سو- 24» قرب مدينة بيرم

أعلن الجيش الروسي، اليوم الجمعة، عن تحطم قاذفة من طراز "سو- 24" تابعة له، قرب مدينة بيرم.



وأكدت المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي، وفقًا لقناة إخبارية، أن القاذفة المنكوبة سقطت في منطقة غابات خلال تنفيذها طلعة دون ذخيرة تمهيدًا لخضوعها لأعمال الصيانة والترميم الروتينية قرب بيرم، مضيفة أن طياريها أنقذفا قبل تحطم الطائرة، والبحث جار عنهما.



وأشار مصدر في أجهزة الطوارئ إلى نجاة الطيارين، موضحًا أن القاذفة هبطت في بيرم لإعادة التزود بالوقود وتحطمت بعد عدة دقائق من إقلاعها.