السيسى يشارك فى القمة العالمية لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس اليوم (الجمعة)، في القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا. بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

وصرح السفير "راضي" بأن مشاركة الرئيس في قمم مبادرة الشراكة مع إفريقيا تأتي في إطار ما تمثله من محفل عالمي هام للتواصل المستمر مع مجموعة العشرين.

وأضاف أن "القمة توفر منصة متميزة لشرح التجربة المصرية والإنجازات التنموية التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية".

وتأتي القمة سنويًا بتنظيم ألمانيا، وتشارك فيها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مع لفيف من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشركاء بالمبادرة.