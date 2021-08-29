الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

إليكِ سيدتي.. اتجاهات أزياء راقية من التسعينيات تعود في 2021 (صور)

اتجاهات أزياء راقية
اتجاهات أزياء راقية من التسعينيات

سواء كنتِ تفضلين الملابس غير الرسمية أو زي العمل الرسمي، سيسعدك معرفة أن هناك اتجاه للموضة يعود إلى التسعينيات من القرن الماضي لعام 2021 بداية من الفساتين مرورًا بالبلوزات والبناطيل وحتى السترات الرياضية، حيث عادت موضة فترة التسعينيات حاليًا وبشكل كثر جرأة من ذي قبل.

ومع ميل مصممي الأزياء اكتشافات الموضة من العقود الماضية فمَن المنطقي أن تكون اتجاهات ربيع 2021 مستوحاة من الماضي، وفقا لموقع style.

◘ ملابس الألوان المختلطة
لا تستطيع أن تحددين نمط واحد من الألوان حيث كانت اللمسة المختلطة هى أكثر شئ جذاب في التسعينيات واليوم، فهذا الأسلوب يخدم نفس الغرض في الملابس الجميلة.

◘ بنطلون واسع 

للحصول على صورة جميلة ضعي في اعتبارك الحصول على زوج من البنطلونات الواسعة كونها مناسبة للحصول على مظهر بدلة رسمية، وتمنح أيضًا جاذبية غير رسمية، كما يمكن ارتدائها بسهولة مع البلوزات والقمصان على حد سواء.


حمالات الصدر الرياضية

حمالات الصدر الرياضية ليست استثناءً من القاعدة، ارتدي واحدة تحت سترة بقلنسوة مستوحاة من الألعاب الرياضية أو جربي تنورة ميدي وسترة متناقضة.
السراويل الرياضية

موضة أخرى مستوحاة من التسعينيات هي الملابس الرياضية، والتي عادت لفصل الربيع في شكل السراويل الرياضية باللون الأحمر الفاتح أو الأصفر أو الأسود والأبيض الكلاسيكي.

بلوزة بسيطة وبنطلون جينز

بالحديث عن البساطة والأناقة فإن البلوزة العلوية مع البنطلون الجينز الجميل يبدو رائعا.

فستان قصير مع جوارب ضيقة شفافة

تفضل البعض من النساء ارتداء الجوارب الطويلة غير الشفافة والفستان الصغير بلا أكمام.

رقبة السلحفاة

دائمًا ما تكون البلوزات مع أعناق تشبه رقبة السلاحف فكرة جيدة لارتدائها وتعود هذه الموضة لفترة التسعينيات.

 طبقة تحت الملابس العلوية

طبقه علي طبقة أخري من نفس الرداء شئ مثالي لفصل الشتاء والصيف علي حد السواء.

الموضة التسعينات أزياء تسعينات اتجاهات الموضة موضة 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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