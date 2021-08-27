الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الزراعة ومحافظ الأقصر يتفقدان مركز الابتكار ونقل المعرفة

جولة وزير الزراعة
جولة وزير الزراعة ومحافظ الأقصر

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه  المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وبرافين اجرايوال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى بالقاهرة، مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر ومقره بمدينة الأقصر.


وأشاد وزير الزراعة خلال تفقده للمركز بخطة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والخاصة بمصر  والتي من ضمن اهم أهدافها إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة الذي يسهم في نشر التوعية وتوفير فرص عمل ويعمل على رفع مستوى معيشة صغار المزارعين وهي الأهداف التي تتوافق مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واهتمام القيادة السياسية بتطوير الريف المصرى .


وزير الزراعة والوفد المرافق اطلعوا على نماذج للدورات التدريبية عن تطبيقات المنصة الزراعية وأخرى عن الشمول المالي وأهميته بالنسبة للعاملين بقطاع الزراعة واستمع لعدد من طلبات السادة المزارعين وأصدر تعليمات لقيادات الوزارة بالوقوف على حل كل المشاكل التي يواجهها قطاع الزراعة فى محافظة الأقصر ومنطقة الصعيد. 

 

وأكد القصير على تفعيل اللجنة التنسيقية لمتابعة أنشطة المركز على أن يكون أول اجتماع لها بمحافظة الأقصر. 

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جولة وزير الزراعة ومحافظ الأقصر 

ومن ناحيته أكد محافظ الأقصر على اهمية المركز  ودوره في توعية المزارعين من خلال الدورات التدريبية المتعلقة بكافة مجالات الزراعة بما يسهم في بناء قدرات العاملين بهذا القطاع .

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جولة وزير الزراعة ومحافظ الأقصر 

ولفت الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة إلى أن زيارة وزير الزراعة تعد بمثابة انطلاقة حقيقية للمركز الذي يعمل على نشر المعرفة ونقل التجارب والخبرات وتحقيق استفادة للمساهمة في التنمية الريفية في محافظات الصعيد .
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‏وعلى هامش جولته بالمركز أجرى وزير الزراعة حواراً مع عدد من المزارعين ناقش خلاله معهم عدد من المشروعات الحديثة التي تتبناها الوزارة  كما حث المزارعين علي تبني أنظمة الري الحديث والتقاوي المحسنة ذات الإنتاجية العالية وتوحيد الحيازات الصغيرة بهدف  استغلال وحدة الأرض والمياه وزيادة الإنتاج الزراعي .

 

جدير بالذكر أن مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر  ومقره بمدينة الأقصر يعد منصة لتدريب صغار المزارعين بالأقصر ومناطق الصعيد المهمشة كما يعد منطقة مركزية لنقل الخبرات المصرية في الزراعة إلى اشقائنا بدول القارة الافريقية وذلك وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاهتمام وتعزيز أطر التعاون مع دول القارة الأفريقية خلال الفترة القادمة.

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جولة وزير الزراعة ومحافظ الأقصر 


‏ رافق وزير الزراعة في جولته هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب والدكتور محمد العماري عضو مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة الزراعة في مقدمتهم    د.عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات د.سعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضى د.علاء غزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى د.مصطفى عبد الجواد المحاصيل السكرية د.على حزين المشرف على مشروعات التنمية الشاملة د.سعيد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية ووفد برنامج الأغذية العالمي وقيادات الوزارة بالأقصر .

وزارة الزراعة وزير الزراعة محافظ الاقصر مدينة الأقصر قطاع الزراعة برنامج الغذاء العالمي توفير فرص عمل

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وائل لطفي

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