وزيرة الدفاع الألمانية تعلن عودة قوات بلادها من أفغانستان بسلام

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب كارينباور، اليوم الجمعة، أن "كافة القوات الألمانية عادت بسلام من كابول".

وقالت كارينباور- في تدوينة كتبتها على حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية- "التزامكم الرائع جعلنا نفخر بكم".

وأضافت الشبكة أن وزيرة الدفاع الألمانية تجري حاليًا زيارة إلى العاصمة الأوزباكستانية "طشقند"، لتوجيه الشكر للجنود الألمان؛ حيث تتخذ القوات الألمانية من طشقند مركزًا لترانزيت رحلات الإجلاء من أفغانستان.