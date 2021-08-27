الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: لا يزال 300 مواطن فى أفغانستان بعد إنهاء رحلات الإجلاء

أفغانستان
أفغانستان

أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن اعتقادها بأن نحو 300 من مواطنيها ما زالوا في أفغانستان بعدما أنهت برلين رحلات الإجلاء من العاصمة "كابول".

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريستوفر برجر- حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة- إن هناك أيضًا نحو 10 آلاف أفغاني عملوا مع القوات الألمانية.

وأشارت القناة إلى أن الجيش الألماني قام بإجلاء 5347 شخصًا إلى خارج كابول من بينهم أكثر من 4 آلاف أفغاني ونحو 500 ألماني، وذلك قبل أن ينهي مهمة الإجلاء أمس الخميس.

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