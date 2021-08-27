رفع 50 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة والتراكمات الصلبة بشوارع وأحياء المدينة ومداخل القرى حيث تمكنت من رفع 50 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة.

حملات نظافة مكثفة بقري وأحياء المنيا

وقال اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا أنه في ظل متابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات من خلال عدد من حملات النظافة المكثفة بجميع شوارع وأروقة حي وسط المدينة، تم رفع ما يقرب من 20 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع وشوارع الحي لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا المستجد كوفيد 19.

حملات نظافة مكثفة بقري وأحياء المنيا

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه تم تنظيم حملات مكثفة للنظافة بقرى نزلة حسين وتله اليوم الجمعة وتم رفع 30 طن من المخلفات والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

حملات نظافة مكثفة بقري وأحياء المنيا

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع المخلفات والأتربة أول بأول من أماكن التجمع للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا ولرفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها .

حملات نظافة مكثفة بقري وأحياء المنيا

وأشار رئيس المركز والمدينة أن حملات النظافة تتم علي مدار اليوم من خلال ورديات صباحية ومسائية، وذلك بالتوازي مع حملات وأعمال الكهرباء من خلال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة بالشوارع الرئيسية والطرق المؤدية للقرى لتيسير حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا ولرفع منظومة الإنارة وتقديم الخدمات التي تنال رضا المواطن المنياوي.

حملات نظافة مكثفة بقري وأحياء المنيا

حملات نظافة مكثفة بقري وأحياء المنيا

حملات نظافة مكثفة بقري وأحياء المنيا

حملات نظافة مكثفة بقري وأحياء المنيا

حملات نظافة مكثفة بقري وأحياء المنيا

حملات نظافة مكثفة بقري وأحياء المنيا

حملات نظافة مكثفة بقري وأحياء المنيا

حملات نظافة مكثفة بقري وأحياء المنيا

حملات نظافة مكثفة بقري وأحياء المنيا

حملات نظافة مكثفة بقري وأحياء المنيا