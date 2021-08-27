الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تخطط لحظر شركات التكنولوجيا العملاقة الصينية من الإدراج فى السوق الأمريكية

الصين
الصين

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الصين تخطط لاقتراح قواعد جديدة، من شأنها أن تحظر الشركات التي لديها كميات كبيرة من بيانات حساسة للمستهلكين من الإدراج في سوق الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة الأمريكية- في تقرير لها اليوم الجمعة- إنه من المرجع أن تحبط تلك الخطوة طموحات شركات التكنولوجيا الصينية من الإدراج في الخارج.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على القضية أن مسئولي هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين، قالوا لبعض الشركات والمستثمرين الدوليين أن القواعد الجديدة ستمنع شركات الإنترنت التي تمتلك مجموعة كبيرة من بيانات المستخدمين من الإدراج في الخارج، وأضاف المنظمون أن القواعد تستهدف الشركات التي تسعى للحصول على عروض عامة أجنبية عبر وحدات لها تأسست خارج البلاد.

وتابع مسئولو لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين أن الشركات التي لديها بيانات أقل حساسية، مثل تلك الموجودة في صناعة الأدوية قد تحتاج إلى موافقة الجهات التنظيمية الصينية للإدراج في الأسواق الأجنبية.

ومن المرجح أن تساعد القواعد الجديدة بكين على ممارسة المزيد من السيطرة على هيكل الشركات المعقدة الذي تستخدمه أكبر شركات التكنولوجيا في الصين لتتجاوز القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي. 

ويعتبر القادة الصينيون قطاعات، مثل الإنترنت والاتصالات والتعليم، حساسة بسبب المخاوف السياسية أو الأمنية الوطنية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

أمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس خلال الـ48 ساعة

مصدر بـ«الصحة»: وصول 5.2 مليون جرعة من لقاحى «موديرنا» و«فايزر» بداية سبتمبر

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

صور

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل زيارة قائد سلاح الجو الإسرائيلى إلى أمريكا

نتنياهو يعزّى فى ضحايا الجيش الأمريكى بكابول

إسرائيل تسجل 8078 إصابة جديدة بفيروس كورونا