الصين تخطط لحظر شركات التكنولوجيا العملاقة الصينية من الإدراج فى السوق الأمريكية

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الصين تخطط لاقتراح قواعد جديدة، من شأنها أن تحظر الشركات التي لديها كميات كبيرة من بيانات حساسة للمستهلكين من الإدراج في سوق الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة الأمريكية- في تقرير لها اليوم الجمعة- إنه من المرجع أن تحبط تلك الخطوة طموحات شركات التكنولوجيا الصينية من الإدراج في الخارج.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على القضية أن مسئولي هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين، قالوا لبعض الشركات والمستثمرين الدوليين أن القواعد الجديدة ستمنع شركات الإنترنت التي تمتلك مجموعة كبيرة من بيانات المستخدمين من الإدراج في الخارج، وأضاف المنظمون أن القواعد تستهدف الشركات التي تسعى للحصول على عروض عامة أجنبية عبر وحدات لها تأسست خارج البلاد.

وتابع مسئولو لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين أن الشركات التي لديها بيانات أقل حساسية، مثل تلك الموجودة في صناعة الأدوية قد تحتاج إلى موافقة الجهات التنظيمية الصينية للإدراج في الأسواق الأجنبية.

ومن المرجح أن تساعد القواعد الجديدة بكين على ممارسة المزيد من السيطرة على هيكل الشركات المعقدة الذي تستخدمه أكبر شركات التكنولوجيا في الصين لتتجاوز القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي.

ويعتبر القادة الصينيون قطاعات، مثل الإنترنت والاتصالات والتعليم، حساسة بسبب المخاوف السياسية أو الأمنية الوطنية.