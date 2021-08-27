الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مرصد الكهرباء: 14 ألفًا و800 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

الكهرباء
الكهرباء

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الجمعة تبلغ 14 ألفا و800 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم، أمس الخميس، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم 31 ألفا و850 ميجاوات، مقابل 31 ألفا و600 ميجاوات، أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألفا و650 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر "الاستهلاك أقل من الإنتاج" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.
يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توافر الكهرباء.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، على رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

أمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس خلال الـ48 ساعة

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

مصدر بـ«الصحة»: وصول 5.2 مليون جرعة من لقاحى «موديرنا» و«فايزر» بداية سبتمبر

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

صور

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل زيارة قائد سلاح الجو الإسرائيلى إلى أمريكا

نتنياهو يعزّى فى ضحايا الجيش الأمريكى بكابول

إسرائيل تسجل 8078 إصابة جديدة بفيروس كورونا