الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مسجل «مخدرات».. تفاصيل ضبط شخص تسبب فى ذعر الأهالى بالبحيرة

متهم
متهم

كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمن قيام أحد الأشخاص يحمل سلاحًا أبيض "سكينًا" ويلوح به للمواطنين أثناء التشاجر مع أحد الأشخاص مسببًا حالة من الذعر للأهالي بدائرة قسم شرطة كفرالدوار بالبحيرة.

وقالت أجهزة الأمن، إنه بالفحص تبين قيام سائق مركبة "توكتوك" سبق اتهامه في قضايا "مخدرات-ضرب"، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين، بالتشاجر مع أحد المارة بالمنطقة المشار إليها إثر مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على أولوية المرور، والقيام بأعمال البلطجة مستخدمًا السلاح المشار إليه.  

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض "المستخدم في الواقعة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

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وائل لطفي

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