مسجل «مخدرات».. تفاصيل ضبط شخص تسبب فى ذعر الأهالى بالبحيرة

مسجل «مخدرات».. تفاصيل ضبط شخص تسبب فى ذعر الأهالى بالبحيرة
كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمن قيام أحد الأشخاص يحمل سلاحًا أبيض "سكينًا" ويلوح به للمواطنين أثناء التشاجر مع أحد الأشخاص مسببًا حالة من الذعر للأهالي بدائرة قسم شرطة كفرالدوار بالبحيرة.
وقالت أجهزة الأمن، إنه بالفحص تبين قيام سائق مركبة "توكتوك" سبق اتهامه في قضايا "مخدرات-ضرب"، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين، بالتشاجر مع أحد المارة بالمنطقة المشار إليها إثر مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على أولوية المرور، والقيام بأعمال البلطجة مستخدمًا السلاح المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض "المستخدم في الواقعة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.