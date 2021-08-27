جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تضبط تهريب عدد من العملات الورقية الأثرية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمود مدير عام جمارك طرود البريد بالتنسيق مع وحدة البحث الجنائي بقرية البضائع من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الورقية الأثرية بالمخالفة للقرار الجمهوري ١١٤ لسنة ١٩٧٣ والذي ينص على منع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.



ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية بجمرك بريد فيدكس اشتبه محمد صبيح مأمور الجمرك في أحد الطرود البريدية مشمول البوليصة رقم ٧٧٤٥٢٨٥٠٥٥٦٢ الواردة من فرنسا.

وبالعرض على جون جميل مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من عبد التواب سعد رئيس الوردية ومصطفى أمين مأمور الحركة وعمرو صادق مدير إدارة الأمن الجمركي لفتح الطرد وجرده فتبين وجود 4 عملات وسندات بنكية ورقية قديمة بفئات مختلفة.

وبالعرض على وحدة الآثار بقرية البضائع بمطار القاهرة أفادت أن 3 من العملات الورقية هي سندات بنكية ترجع لعصر الملك فاروق الأول وتخضع للقرار الجمهوري رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣ والذي ينص على منع تداول المقتنيات التراثية والثقافية بطرق غير مشروعة طبقا لاتفاقية اليونسيكو والاتفاقيات الثنائية بين الدول في ٢٠١٠ ويتم مصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار.

قررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ بالواقعة والتحفظ علي المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.