الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

دون خسائر بشرية..

حريق هائل يلتهم منزلًا مكونًا من 4 طوابق فى قنا

حريق
حريق

نشب حريق هائل، اليوم الجمعة، داخل منزل مكون من 4 طوابق بمركز قفط، جنوب محافظة قنا، دون وجود إصابات بشرية.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل مكون من 4 طوابق بمركز قفط، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتبين بعد الفحص نشوب الحريق في الطابق الأول من منزل مكون من 4 طوابق بمركز قفط، بجوار عيادة الدكتور شاذلي، بسبب ماس كهربائي، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هاني الأتربي، على حريق نشب في وحدة سكنية دون إصابات بنجع حمادي.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا بنشوب حريق بوحدة سكنية، دور أرضي، ملك طارق السيد محمد جاد الكريم، مقيم بالمصالحة بنجع حمادي.

وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، ولا يوجد إصابات، مع وجود تلفيات في أثاث الشقة، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، أول أمس، من السيطرة على حريق هائل شب داخل مطعم بمدينة نقادة جنوبي محافظة قنا، وذلك نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، دون وقوع خسائر بشرية.

وكان مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من المباحث الجنائية يفيد بنشوب نيران داخل مطعم بمدينة نقادة جنوبي المحافظة، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز دون خسائر بشرية.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

وكانت نشبت نيران هائلة، منذ أيام قليلة، في مزرعة جوافة بقرية حاجر دنفيق التابعة لمركز نقادة جنوبي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

وكان اللواء محمد أبوالمجد قد تلقى إخطارًا من المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بالسيطرة على حريق نشب في مزرعة جوافة بحاجر دنفيق في نقادة قبل امتداده للمساحات المجاورة.

على الفور، انتقلت قوات من الحماية المدينة تحت إشراف العقيد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية، وبرئاسة النقيب علي القاضي، حيث أسفر الحريق عن خسائر فى 15 قيراطًا بعدد 40 شجرة، وتمت السيطرة على المساحة المتبقية قبل امتداد النيران لها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

قنا النيابة ازمة كريم منزل تحقيق عرف انف

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