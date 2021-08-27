2763 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سويسرا

سجلت وزارة الصحة السويسرية، اليوم الجمعة، ألفين و763 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 770 ألفا و758 حالة منذ بدء تفشي الوباء.

وذكرت الوزارة- في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم- أن إجمالي حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس التاجي وصلت إلى 10 آلاف و964 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ حتى الآن 705 آلاف و104 أشخاص.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس المميت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.