الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

الأمين العام المساعد بـ«مستقبل وطن»: تشكيل وعي المجتمع مسؤولية الجميع

النائب عصام هلال
النائب عصام هلال

قال النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن قضية الوعي ليست مسؤولية مؤسسة أو جهة بعينها، وإنما قضية لابد أن يشارك فيها المجتمع بأكمله.

وأضاف عفيفي، في تصريح لـ"الدستور"، أن تشكيل الوعي في المجتمع مسؤولية الجميع وعليه أن يشارك فيه، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لمس قضية من أهم القضايا التي تهم الدولة المصرية، وأشار إلى أن هناك البعض استغل هذه القضية وحاول تعريض مصر لأخطار كبيرة مستغلا وسائل التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي والزج بأكاذيب وشائعات للتأثير على توجهات المصريين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الأحزاب السياسية وعلى رأسها مستقبل وطن كان لهم دور كبير وما زال هذا الدور يستمر بتصحيح المفاهيم وتحديدا عند الشباب، مؤكدا أن تكوين الوعي قضية أساسية عند الدولة المصرية والأحزاب السياسية.

ولفت عفيفي إلى أن حزب مستقبل وطن، خاصة أنه يمتلك تنظيما حزبيا في كل أنحاء الجمهورية، يقوم بتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب. 

وكان قد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أهم القضايا التي تواجه الدولة المصرية هي قضية الوعي بمفهومها الشامل.

وجدد الرئيس السيسي التأكيد على أهمية قضية الوعي، قائلا: «كلنا اتولدنا المسلم مسلم والمسيحي مسيحي، حد عارف إنه المفروض نعيد صياغة فهمنا للمعتقد، فكرنا ولا خايفين نفكر».

وتابع الرئيس :"أتصور أن قضية الوعى بمفهومها الشامل شيء هام، وتكلفة الإصلاح هائلة، يدفعها المصلح، ولا يمكن أن يكون المصلح محل رضى من الآخرين حيث يتحدث عكس الطبيعة ومسار الناس، والإصلاح عمل الأنبياء والرسل".

وقال الرئيس السيسى، إن الدولة مستعدة لتقديم دعم ضخم لتقديم أعمال فنية لبناء الوعى المصرى، موضحا أن القضايا كثيرة فهناك قضية الفهم أى فهم التحدى، وتحدى إسقاط الدول وليس الأنظمة.

 

النائب عصام هلال عفيفي مجلس الشيوخ مستقبل وطن قضية الوعي الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية

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