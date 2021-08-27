386 وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فيتنام

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، اليوم الجمعة، تسجيل 12 ألفًا و920 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 410 آلاف و366 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس التاجي وصلت إلى 10 آلاف و53 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 386 حالة وفاة جديدة أمس، مشيرة إلى أن أعداد المتعافين من الفيروس بلغت 198 ألفًا و614 شخصًا.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس المميت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.