الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«محلية أسوان» تعلن مزايدة لتأجير محلات.. تعرف على الشروط

الوحدة المحلية لمركز
الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، عن إجراء مزايدة محلية لتأجير الآتى :
1- محلات الأولى بالرعاية أرقام ( 9 ، 10 ، 11 ) بتأمين ابتدائى قدره ( 1000 ) ألف جنيه جلسة المزاد بتاريخ 1/9/2021.

2- بوفيه موقف السيل بتأمين إبتدائى ( 3 آلاف جنيه ) جلسة المزاد بتاريخ 2/9/2021 ، وذلك فى مزايدة محلية طبقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ، حيث سيتم ذلك فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بديوان الوحدة المحلية.


وتضمن الإعلان الشروط التالية للدخول فى المزاد، حيث أنه يتم تقديم الآتى:
1- التأمين الإبتدائى الخاص بكل عملية على حدا يزاد بنسبة 10 % من القيمة الراسى بها المزاد فور رسو المزاد .
2- صورة بطاقة الرقم القومى.
3- صورة البطاقة الضريبية مجددة والأصل للإطلاع.
4- صورة السجل التجارى مجددة.
5- تقديم ما يفيد من إدارة الإيرادات بالوحدة بعدم وجود أى استحقاقات مالية للوحدة .
6- تعتبر كراسة الشروط والمواصفات والإعلان مكملاً للقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
7- على الراغبين دخول المزايدة التقدم بطلب باسم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لشراء كراسة الشروط نظير مبلغ 299 جنيه ( فقط مائتان تسعة وتسعون جنيهاً لا غير ).

أسوان الوحدة المحلية الشروط كراسة الشروط محلات بوفيه مزايدة تأمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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