«محلية أسوان» تعلن مزايدة لتأجير محلات.. تعرف على الشروط

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، عن إجراء مزايدة محلية لتأجير الآتى :

1- محلات الأولى بالرعاية أرقام ( 9 ، 10 ، 11 ) بتأمين ابتدائى قدره ( 1000 ) ألف جنيه جلسة المزاد بتاريخ 1/9/2021.

2- بوفيه موقف السيل بتأمين إبتدائى ( 3 آلاف جنيه ) جلسة المزاد بتاريخ 2/9/2021 ، وذلك فى مزايدة محلية طبقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ، حيث سيتم ذلك فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بديوان الوحدة المحلية.



وتضمن الإعلان الشروط التالية للدخول فى المزاد، حيث أنه يتم تقديم الآتى:

1- التأمين الإبتدائى الخاص بكل عملية على حدا يزاد بنسبة 10 % من القيمة الراسى بها المزاد فور رسو المزاد .

2- صورة بطاقة الرقم القومى.

3- صورة البطاقة الضريبية مجددة والأصل للإطلاع.

4- صورة السجل التجارى مجددة.

5- تقديم ما يفيد من إدارة الإيرادات بالوحدة بعدم وجود أى استحقاقات مالية للوحدة .

6- تعتبر كراسة الشروط والمواصفات والإعلان مكملاً للقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

7- على الراغبين دخول المزايدة التقدم بطلب باسم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لشراء كراسة الشروط نظير مبلغ 299 جنيه ( فقط مائتان تسعة وتسعون جنيهاً لا غير ).