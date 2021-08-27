الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية في «الحسينية» بالشرقية

تشميع
تشميع

تمكنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية، من غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعه تراخيصها والتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق في شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية فضلاً عن مخالفة الإجراءات الاحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكان الجهاز التنفيذي برئاسة مركز و مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، قد شن حملة موسعة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك - مديرية التربية والتعليم - مديرية التضامن الاجتماعي - مأمورية الضرائب العامة - التأمينات الاجتماعية - مركز شرطة الزقازيق.

وأسفرت الحملة عن تشميع وتفريق الطلاب من ٣ مراكز للدروس الخصوصية وأكاديميات تدريب تُدار بدون ترخيص ووجود أعداد كبيرة من الطلاب بدون ارتداء الكمامة الواقية وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 كما تم تشميع ٥ مكتبات تُدار بدون ترخيص و تقوم ببيع أوراق تعليمية مجهولة المصدر و عدم اتباع الإجراءات الاحترازية، وتغريم ٤ مراكز و مكتبات غرامات فورية واتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أمن حماية طلاب حماية المستهلك بدون ترخيص اجراءات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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