زيادة منسوب المياه بقرية القصير شرق النيل بأسيوط

كشفت المهندسة هويدا الشافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط، عن ارتفاع منسوب المياه عن الحد الطبيعي بقرية القصير شرق النيل، ما أدى إلى ارتفاع المياه ببعض الطرق الفرعية.

ارتفاع منسوب المياه بأسيوط

وأوضحت رئيس مركز القوصية أنه تم الدفع برجال مجلس المدينة وغرفة إدارة الأزمات ومنسقى حقوق الإنسان وسيارات المجلس؛ للسيطرة على الوضع ومنع تسريب المياه إلى الشوارع والأراضي الزراعية.

ارتفاع منسوب المياه بأسيوط

وأضافت المهندسة هويدا الشافعي أنها انتقلت إلى القرية وجار عمل سدود لحجز المياه لتقليل الأضرار الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه نهر النيل باستخدام معدات المجلس وتحويل مسار المياه بحيث لا تضر بالمواطنين والأراضي الزراعية.

ارتفاع منسوب المياه بأسيوط

وأشارت رئيس مجلس ومدينة القوصية إلى أنه تم وضع خطة عاجلة بالتنسيق مع مديرية الري بأسيوط للسيطرة على الوضع لتخفيف الأضرار الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه وتسيير حركة المرور بما لا يعرقل سير السيارات وتنقل المواطنين.

في نفس الوقت أمر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بسرعة السيطرة على الوضع والتنسيق مع مديرية الري بأسيوط لتسيير حركة المرور ومنع انتشار المياه إلى الأراضي الزراعية.

ارتفاع منسوب المياه بأسيوط

إرتفاع منسوب المياه بأسيوط

إرتفاع منسوب المياه بأسيوط